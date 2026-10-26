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Зміна призовного віку і мобілізація жінок: у Раді зробили важливу заяву

Марія Николишин
26 жовтня 2026, 14:36
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У перспективі парламентарі можуть повернутися до питання верхньої межі мобілізаційного віку.
Зміна призовного віку і мобілізація жінок: у Раді зробили важливу заяву
У Раді відкинули зниження призовного віку та мобілізацію жінок / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне:

  • Рада не розглядає зниження призовного віку нижче 25 років
  • Мобілізацію жінок не планують ні в Міноборони, ні в ЗСУ
  • Верхню межу можуть знизити з 60 до 55 чи 50 років

Верховна Рада не розглядає жодних законопроєктів про зниження призовного віку нижче 25 років або залучення жінок до лав ЗСУ. Про це заявив народний депутат від "Слуги народу" Федір Веніславський в інтерв’ю Новини.LIVE.

За його словами, ідеї залучати жінок через мобілізацію немає ні в Міністерстві оборони, ні в командуванні ЗСУ.

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Водночас змін щодо нижньої межі призовного віку, переконаний депутат, найближчим часом теж не буде.

"Ні зниження віку нижче 25 років, ні мобілізації жінок не планують", - наголосив Веніславський.

Він також додав, що у перспективі депутати можуть повернутися до іншої вікової норми - граничного віку перебування на військовій службі. Ідеться про можливе зниження верхньої межі мобілізаційного віку з 60 до 55 або 50 років.

Втім, як застерігає нардеп, офіційних рішень чи відповідних законопроєктів щодо цього питання поки немає.

Зміна призовного віку і мобілізація жінок: у Раді зробили важливу заяву
Ступені придатності до військової служби / Інфографіка: Главред

Як зміняться правила бронювання

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький говорив, що уряд планує розмежувати статус критично важливого підприємства та його економічні показники. Водночас критерії, за якими підприємствам надають цей статус, переглянуть, щоб виявляти можливі зловживання.

Однією зі змін стане обмеження максимального рівня бронювання навіть для окремих стратегічних галузей.

Водночас підприємства, яким для безперебійної роботи необхідно зберегти більшу кількість працівників, зможуть звернутися до Координаційного центру.

"Безумовне повне бронювання нечесне щодо тих, хто служить, і відкриває простір для зловживань. Були компанії, створені спеціально під бронювання, і це стало бізнесом", - наголосив прем'єр-міністр.

Координаційний центр з організації бронювання
Координаційний центр з організації бронювання / Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, українці, які повернулися з тимчасово окупованих територій або з-за кордону, зможуть отримати тримісячну відстрочку від мобілізації. Протягом цього часу мобілізувати особу можна буде лише на добровільній основі. Відповідний законопроєкт № 16034 зареєстрували у Верховній Раді.

Народження дитини також може стати самостійною підставою для відстрочки від призову: у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15541, який пропонує не мобілізувати чоловіків протягом року з дня народження дитини.

Секретар парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат Роман Костенко заявляв, що в Україні готують зміни у сфері мобілізації, частина яких може стосуватися призовного віку. Мобілізація жінок залишається добровільною, змін у цьому питанні не планується.

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Про персону: Федір Веніславський

Фе́дір Володи́мирович Венісла́вський (нар. 16 травня 1969, Олика, Ківерцівський район, Волинська область) - викладач кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Кандидат юридичних наук, доцент. Фахівець у галузі державотворення та прав людини. Очолював Харківську громадську Люстраційну палату, пише Вікіпедія.

Представник Президента України Володимира Зеленського у Конституційному Суді України (3 червня 2019 - 12 вересня 2022). Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

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