"Буде гірше, ніж Афганістан": Грем закликав відновити військову допомогу Україні

Ліндсі Грем прокоментував майбутні переговори між США та Україною в Саудівській Аравії.

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Ліндсі Грем висловився про відновлення допомоги ЗСУ / Колаж: Главред, фото: Facebook/LindseyGrahamSC, 66-та ОМБр

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До припинення вогню Україні потрібно відновити допомогу, каже Грем

Грем прокоментував майбутні переговори між США та Україною

Американський сенатор Ліндсі Грем вважає, що Сполучені Штати Америки повинні відновити надання Україні розвідувальних даних і постачання зброї.

"Поки тривають бойові дії, якщо ми відключимо Україну (від допомоги - Ред.), буде гірше, ніж Афганістан. Я не думаю, що у президента Трампа є бажання це робити. Але доти, доки у нас не буде припинення вогню, я б дав Україні те, що їм потрібно, а також розвідувальні дані та зброю, щоб захистити себе", - цитує його CNN.

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Американський політик розповів про свою бесіду з радником президента з національної безпеки Майком Волтцем про те, що мета США - "почесно і справедливо покласти край війні". Він також звинуватив президента Володимира Зеленського, що той нібито "провалив це" на своїй нещодавній напруженій зустрічі в Овальному кабінеті з президентом Дональдом Трампом.

Коментуючи майбутні переговори між США та Україною в Саудівській Аравії, він сказав, що американські переговірники цього тижня дізнаються, "який вигляд має хороша угода" для київських офіційних осіб.

Грем додав, що він планує найближчими днями внести законопроєкт про санкції проти банківського та енергетичного секторів Росії, щоб підштовхнути Москву сісти за стіл переговорів щодо припинення війни.

Призупинення допомоги США Україні - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що Франція готова передавати Києву свої розвіддані замість США. Французька розвідка суверенна і має власні можливості, повідомив Себастьян Лекорню.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що компанія Maxar, що спеціалізується на супутникових знімках високої якості, обмежила безкоштовний доступ до своїх зображень. Однак інформація про повну заборону для України не відповідає дійсності.

Як повідомляв Главред, США тимчасово призупинили військову допомогу Україні для її перегляду, заявила прес-секретар Білого дому Керолайн Левітт в ефірі Fox News. Вона уточнила, що питання подальшого фінансування перебуває на розгляді, а рішення ще не ухвалено.

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Хто такий Ліндсі Грем? Ліндсі Олін Грем (англ. Lindsey Olin Graham; нар. 9 липня 1955, Сентрал, Південна Кароліна) — американський політик-республіканець. Полковник. 3 березня 2022 у прямому ефірі телеканалу Fox News Ліндсі Грем закликав російських військових ліквідувати президента РФ Володимира Путіна. Окремо у своєму Твіттері він висловив надію, що в російській армії є "більш успішний полковник Штауффенберг" або змовник Брут, який вбив римського узурпатора Цезаря. Коментарі Грема викликали обурення політиків лівого спрямування. Його розкритикували конгресмени-демократи, які заявили, що "заклик до вбивства глави держави немислимий", пише Вікіпедія.

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