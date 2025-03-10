США можуть відновити військову допомогу Україні: у Трампа назвали ключову умову

Переговори в Саудівській Аравії можуть стати початком для скасування обмежень для України у військовій допомозі та розвідці, зазначив Рубіо.

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Держсекретар США назвав умову для відновлення військової допомоги для України / Колаж Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, скріншот із відео

Про що сказав Рубіо:

США можуть скасувати заборону на передачу розвідданих Україні

Переговори в Саудівській Аравії можуть стати ключовими для зняття заборони на військову допомогу Україні

США сподіваються на продуктивну зустріч з українською делегацією в Саудівській Аравії 11 березня для з'ясування намірів України та підтвердження її готовності "робити складні речі, як і росіяни". Про заявив держсекретар США Марко Рубіо в коментарі ЗМІ, передає Guardian.

Рубіо сподівається, що зустріч пройде успішно, але зазначив, що важливо чітко визначити позицію України щодо миру і її готовність до складних кроків, як це робить Росія.

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Він також висловив надію, що пауза в наданні допомоги та розвідці США може бути подолана, враховуючи перспективи української пропозиції про перемир'я.

Держсекретар також висловив сподівання, що питання припинення військової допомоги може бути "вирішене" під час переговорів у Саудівській Аравії, спрямованих на припинення конфлікту в Україні.

"Я думаю, що поняття паузи в наданні допомоги, в широкому сенсі, є тим, що, я сподіваюся, ми можемо вирішити. Очевидно, що те, що станеться завтра, буде ключовим для цього", - сказав головний американський дипломат журналістам.

Рубіо додав, що є потенціал для припинення вогню в конфлікті, зокрема через підтримку української пропозиції щодо повітряного і морського перемир'я.

"Я не кажу, що цього достатньо, але це саме та поступка, на яку ви повинні піти, щоб покласти край конфлікту", - сказав він.

За даними ЗМІ, Рубіо вже прибув до Саудівської Аравії, але, незважаючи на перебування Володимира Зеленського там, очікується, що вони не зустрінуться.

Переговори в Саудівській Аравії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 11 березня в Саудівській Аравії відбудеться зустріч делегацій України та США, на якій обговорюватимуть питання припинення війни. За даними ЗМІ, Україна в рамках переговорів буде наполягати на встановленні режиму тиші на морі, забороні далекобійних ударів та звільненні полонених.

За даними Reuters, США мають намір використати цю зустріч для оцінки готовності Києва до можливих матеріальних поступок на користь Росії заради завершення війни. Видання посилається на двох американських чиновників, які побажали залишитися анонімними.

Крім того, США очікують значного прогресу в переговорах цього тижня та сподіваються на підписання угоди щодо критично важливих корисних копалин. Про це заявив спецпредставник президента Дональда Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф.

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Хто такий Марко Рубіо Марко Антоніо Рубіо - американський політик, член Республіканської партії. З 2011 року - сенатор США від штату Флорида та фаворит Руху чаювання. У 2012 році увійшов до Топ-100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time, пише Вікіпедія. Рубіо був обраний до Сенату 2010 року і зайняв позицію "зовнішньополітичного яструба", висловлюючи жорстку позицію щодо Китаю, Ірану, Венесуели та Куби. Нещодавно Рубіо повторив позицію Трампа щодо війни Росії та України та заявив, що "конфлікт зайшов у глухий кут" і потрібно його вирішувати. "Попри жорсткі висловлювання про Росію в минулому, Рубіо, найімовірніше, погодиться з очікуваними планами Трампа тиснути на Україну, щоб вона знайшла спосіб досягти врегулювання з Росією та залишилася поза НАТО", - пише видання The New York Times.

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