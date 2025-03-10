Трамп зробив важливу заяву про передачу розвідданих Україні: що сказав

Пауза в обміні розвідданими щодо наступальних операцій проти РФ створила значні труднощі для українських військових.

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Дональд Трамп зробив заяву щодо передачі розвідданих Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, 128-та окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

Коротко:

США "майже" відновили обмін розвідданими з Україною

Трамп сподівається на підписання угоди про корисні копалини

Президент США Дональд Трамп заявив, що Америка близька до зняття "паузи" в обміні розвідданими з Україною. За його словами, Вашингтон "майже це зробив". Також глава Білого дому очікує позитивних результатів від майбутніх переговорів з Україною в Саудівській Аравії.

Як пише Axios, пауза, яка здебільшого була зосереджена на обміні розвідданими щодо наступальних операцій проти РФ, створила значні труднощі для українських військових.

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У розмові з журналістами на борту Air Force One 9 березня Трамп заявив, що США близькі до зняття "паузи" в обміні розвідданими з Україною.

Також Трамп висловив думку, що Україна підпише зі США угоду про корисні копалини.

Він хоче, щоб Україна прагнула миру, але каже, що наразі вона не продемонструвала це "тією мірою, якою потрібно".

"Але я думаю, що вони це зроблять, і я думаю, що це стане очевидним протягом наступних двох-трьох днів", - заявив президент США.

Трамп сподівається цього тижня домогтися прогресу в припиненні вогню і вважає, що зустріч у Саудівській Аравії між делегаціями США та України дасть хороші результати.

Скільки допомоги США передали Україні / Інфографіка Главред

Обмін розвідданими між США та Україною

Як писав Главред, Сполучені Штати Америки припинили співпрацю з Україною у сфері обміну розвідувальними даними, заявив глава ЦРУ Джон Реткліфф. За його словами, це також стосується і поставок озброєнь Україні.

Як зазначив Реткліфф, він "з нетерпінням чекає скасування паузи і співпраці з Україною на шляху до миру".

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що країна готова передати Києву свої розвіддані після припинення аналогічної допомоги з боку американської розвідки.

Видання Daily Mail писало, що США заборонили Великій Британії ділитися з Україною розвідувальною інформацією, отриманою від Вашингтона.

Міністр із міжурядових зв'язків Великої Британії Пет Макфадден заявив, що Велика Британія продовжує надавати Україні необхідну військову підтримку і ділитися розвідувальною інформацією попри рішення США про припинення обміну даними.

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