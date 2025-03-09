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Прогримлять перші грози: синоптик сказав, в які регіони увірветься сильна негода

Маріна Фурман
9 березня 2025, 14:22
761
Наприкінці наступного тижня синоптик прогнозує похолодання, дощі та тумани.
дождь
Прогноз погоди в Україні на тиждень / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Коли в Україні знизиться температура
  • У яких регіонах прогнозують перші грози

Перший тиждень березня тішить українців сонячною погодою. Тепло протримається й наступними днями, однак зі зниженням атмосферного тиску у другій половині тижня у більшості областей розпочнуться дощі різної інтенсивності. У деяких районах прогримлять перші грози. Про це повідомив метеоролог Ігор Кибальчич.

Він зазначив, що в деяких регіонах впродовж наступного тижня можуть спостерігатися короткочасні тумани.

відео дня

Погода 10 березня

У понеділок прогнозується тепла та суха погода.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах від -2... +6 °С, вдень ​​підвищиться до +11…+16 °С, у західній частині місцями досягне +17…+20 °С.

Погода 11 березня

У вівторок все ще збережеться аномально тепла і суха погода, втім у західних регіонах пройдуть короткочасні дощі.

Температура вночі на Лівобережжі становитиме -2…+4 °С, на Правобережжі +5…+10 °С, вдень ​​потеплішає до +13…+18 °С, а в південних, центральних областях та на Київщині до +18…+20 °С.

Погода 12 березня

У середу очікуються невеликі короткочасні дощі в західних, центральних і північних регіонах, а вдень на заході місцями можливі грози.

Температура вночі становитиме +5…+10 °С, вдень +13…+18 °С, у південній половині країни та Криму +20 °С.

Погода 13 березня

У четвер очікуються дощі. Опади пройдуть вночі на заході, півночі та сході країни, а вдень на півдні країни, за винятком Криму. В інших регіонах України опади малоймовірні.

Температура вночі прогнозується в межах +5…+10 °С, вдень +14…+19 °С, у Криму місцями до +20…+23 °С.

Погода 14 березня

У п'ятницю дощі пройдуть по всій Україні, а в західних областях вдень можливі навіть грози. При грозах прогнозують поривчастий вітер.

Температура вночі становитиме +7…+12 °С, вдень +12…+17 °С, у західних районах +7…+12 °С.

Погода 15 березня

У суботу в Україні очікуються короткочасні дощі в більшості регіонів, а на Лівобережжі вдень можливі грози. Вночі та вранці в окремих районах можливий туман.

Температура повітря вночі становитиме +5…+10 °С, вдень +11…+16 °С, у північних та західних областях вночі -1…+4 °С, вдень +5…+10 °С.

Погода 16 березня

У неділю під впливом південного циклону у західних, південних та центральних регіонах очікуються помірні та подекуди сильні опади.

Температура вночі +5…+10 °С, вдень +10…+15 °С, у північних та західних областях вночі -2…+3 °С, вдень +5…+10 °С.

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, керівник відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталя Голеня прогнозувала, що, згідно з розрахунками, цьогорічна весна буде ранньою і розпочнеться вчасно, за календарем.

Нещодавно синоптик Наталка Діденко писала, що слід не забувати, що на календарі - березень, і тепло в Україні тимчасове, ще буде і похолодання, і мокрий сніг, і снігова каша під ногами.

Главред з посиланням на синоптика Володимира Деркача повідомляв, що у перші дні квітня не варто чекати справжнього весняного тепла. Водночас друга декада квітня розділиться на дві частини: перша буде більш вологою і вітряною. Вночі, зрідка навіть можливий невеликий "мінус", вдень - помірний "плюс". Друга частина цієї декади буде теплішою і без опадів.

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Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

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