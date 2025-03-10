Переговори США та України: стало відомо, що Україна запропонує в Джидді

Україна сподівається переконати Білий дім у необхідності скасування рішення про заморожування обміну розвідданими та постачання зброї ЗСУ.

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Київ запропонує часткове припинення вогню на зустрічі в Саудівській Аравії - FT / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua

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Київ прагне налагодити відносини з Білим домом

Україна може запропонувати часткове припинення вогню

На переговорах США та України в Саудівській Аравії 11 березня українська делегація може запропонувати деякі поступки на фронті. Про це пише видання Financial Times із посиланням на джерела, знайомі з питанням.

Уже завтра українська переговорна команда разом із президентом Володимиром Зеленським вирушає до Саудівської Аравії, де планує зустрітися з представниками США для продовження переговорів щодо досягнення миру. За словами українського лідера, команда планує домовлятися також і про продовження підтримки від Білого дому.

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Щоб переконати США в тому, що Зеленський прагне до укладення миру, українська команда може запропонувати часткове припинення вогню в Чорному морі.

"Київ має намір запропонувати часткове припинення вогню з Росією для ударів безпілотників і ракет великої дальності та бойових дій у Чорному морі", - пише видання.

За даними Financial Times, Київ прагне показати Білому дому, що є певний прогрес у переговорах, щоб американці переглянули своє рішення щодо призупинення допомоги Україні.

Також видання пише, що Київ розглядає прогрес у переговорах про припинення вогню як послугу за відновлення військової та розвідувальної допомоги, про що говорять деякі європейські чиновники.

Скільки допомоги США передали Україні / Інфографіка Главред ​

Тим часом держсекретар США Марко Рубіо вже вирушив до Саудівської Аравії, де братиме участь у переговорах з українською командою. За даними Голосу Америки, він продовжуватиме наполягати на якнайшвидшому припиненні вогню та укладенні мирної угоди між Україною та Росією.

Переговори зі США в Саудівській Аравії - останні новини

Як писав Главред, 10 березня президент України Володимир Зеленський вирушить з офіційним візитом до Саудівської Аравії.

11 березня в Саудівській Аравії має відбутися зустріч української та американської делегацій. США планують використати цю зустріч для оцінки готовності Києва до можливих матеріальних поступок на користь Росії заради припинення війни.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Америка близька до зняття "паузи" в обміні розвідданими з Україною. За його словами, Вашингтон "майже це зробив". Також глава Білого дому очікує позитивних результатів від майбутніх переговорів з Україною в Саудівській Аравії.

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