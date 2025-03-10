'Ознаки дуже позитивні': у Трампа назвали основні теми переговорів США та України

Спецпредставник Трампа розкрив основні теми переговорів між Україною та США в Саудівській Аравії та зробив важливу заяву щодо обміну розвідданими.

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Названо основні теми переговорів США та України в Саудівській Аравії / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Офіс президента України

Про що сказав Віткофф:

Є очікування значного прогресу від переговорів в Саудівській Аравії

Є сподівання, що Зеленський повернеться до США, щоб підписати угоду про корисні копалини

США не припиняли обмін розвідінформацією з Україною, яка потрібна їй для оборони

США сподіваються на значний прогрес у переговорах з Україною цього тижня та очікують, що угоду щодо критично важливих корисних копалин буде підписано. Про це заявив спецпредставник президента Дональда Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф у понеділок.

Переговори в Саудівській Аравії

Американська делегація має зустрітися з представниками України цього тижня у Саудівській Аравії.

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"Я думаю, що ми їдемо туди з очікуванням, що ми досягнемо значного прогресу", - сказав Віткофф в інтерв'ю Fox News, передає Reuters.

На запитання, чи може Володимир Зеленський цього тижня повернутися до США для підписання угоди про видобуток корисних копалин, Віткофф відповів, що "дуже на це сподівається".

"Всі ознаки дуже, дуже позитивні", - сказав він.

Що передбачає рамкова угода між Україною та США / Інфографіка: Главред

Ключові питання переговорів

За словами Віткоффа, серед головних тем зустрічей будуть:

Протоколи безпеки для українців

Територіальні питання

Обмін розвідданими

В інтерв'ю Fox News перед від'їздом на Близький Схід Віткофф наголосив, що США ніколи не припиняли надавати Україні оборонну розвідку, яка їй була потрібна.

Переговори між Україною та США в Саудівській Аравії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп висловив сподівання на успішний результат переговорів з Україною, які мають відбутися 11 березня в Саудівській Аравії. За даними Fox News, під час зустрічі сторони обговорюватимуть можливість матеріальних поступок з боку України задля припинення війни.

Як пише Financial Times, українська делегація може запропонувати певні компроміси на фронті.

Водночас The Economist зазначає, що ця зустріч, яка відбудеться через десять днів після скандалу в Овальному кабінеті, стане переломним моментом: або шансом на прогрес, або ще одним етапом посилення тиску на Україну. У разі провалу переговорів Київ ризикує зіткнутися з жорсткішими вимогами з боку Вашингтона.

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