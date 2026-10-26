Наталі Портман вперше висловилася щодо народження третьої дитини

Голлівудська актриса вперше розповіла про своє пізнє материнство.

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Наталі Портман / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Що відомо про дитину Наталі Портман

Як вона планує проводити свою декретну відпустку

45-річна голлівудська актриса Наталі Портман вперше публічно розповіла про те, як змінилося її життя після народження третьої дитини.

В інтерв’ю Harper’s Bazaar зірка зізналася, що поява малюка подарувала їй нове відчуття щастя та допомогла по-іншому поглянути на звичні речі.

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За словами актриси, материнство наповнило її життя подивом і радістю. Портман також зазначила, як швидко ростуть її старші діти - 15-річний син Алеф і 9-річна донька Амалія. Вони вже стають самостійними особистостями зі своїми інтересами та характерами.

Наталі Портман стала мамою у 45 років / Скріншот Instagram/ natalieportman

Обидві старші дитини народилися в шлюбі актриси з хореографом Бенжаменом Мільп’є. Пара розлучилася у 2023 році після понад десяти років спільного життя. Третя дитина стала першою спільною дитиною Портман та її нинішнього партнера - французького музичного продюсера Тангі Дестабля, відомого під псевдонімом Tepr.

Про вагітність актриса повідомила у квітні 2026 року. Тоді вона зізналася, що відчуває величезну вдячність за можливість знову стати матір’ю. Портман також зазначала, що усвідомлює, наскільки непростим може бути шлях до батьківства для багатьох людей, тому особливо цінує цей досвід.

Ще під час вагітності зірка припускала, що ця вагітність може стати для неї останньою, і намагалася насолоджуватися кожною миттю. Тепер, коли малюк з’явився на світ, актриса зосереджена на родині та намагається оточувати себе людьми, які приносять у її життя позитивні емоції.

Наталі Портман стала мамою у 45 років / ua.depositphotos.com

Портман не розкрила ім’я та стать новонародженого, а також не уточнила дату його народження. Актриса традиційно воліє оберігати особисте життя від зайвої уваги громадськості.

При цьому в інтерв’ю вона підкреслила, що зараз особливо цінує любов, доброту, сміх і спілкування з близькими. Судячи з її слів, народження третьої дитини стало для неї початком нового, наповненого теплом етапу життя.

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Про особу: Наталі Портман? Наталі Портман - американська актриса театру та кіно ізраїльського походження, кінорежисерка, сценаристка та продюсерка. Лауреатка премій "Оскар", "Золотий глобус", BAFTA та "Сатурн" у номінації "Найкраща жіноча роль" у фільмі "Чорний лебідь" (2010), повідомляє"Вікіпедія".

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