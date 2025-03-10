Переговори в Саудівській Аравії: у Reuters назвали мету США

Вашингтон хоче з'ясувати позицію України з кількох важливих питань.

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Марко Рубіо та Андрій Єрмак очолять делегації США та України / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, t.me/ermaka

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Хто очолить українську та американську делегації

Що хочуть з'ясувати США на переговорах з Україною

У вівторок, 11 березня, в Саудівській Аравії має відбутися зустріч української та американської делегацій. США планують використати цю зустріч для оцінки готовності Києва до можливих матеріальних поступок на користь Росії заради припинення війни. Про це пише Reuters із посиланням на двох американських чиновників, які побажали зберегти анонімність

Американську делегацію на переговорах з українськими чиновниками очолить державний секретар США Марко Рубіо. Від України переговори очолить керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

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Очікується, що разом із Рубіо в переговорах братимуть участь радник із національної безпеки Білого дому Майк Волц і спецпосланець президента США Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф.

"Американські чиновники мають намір використати зустріч з українською делегацією частково для того, щоб з'ясувати, чи готова Україна піти на матеріальні поступки на користь Росії для припинення війни", - йдеться в повідомленні.

Американська сторона також розглядатиме переговори як можливість оцінити прагнення Києва поліпшити відносини з адміністрацією Трампа. Це питання стало особливо актуальним після того, як попередня зустріч президентів США та України 28 лютого завершилася конфліктом.

"Не можна говорити "я хочу миру" і "я відмовляюся йти на компроміси", - заявив один з американських чиновників, коментуючи майбутні переговори.

Інший чиновник наголосив на важливості реалістичних очікувань щодо мирного врегулювання.

"Ми хочемо побачити, чи зацікавлені українці не просто в мирі, а в реалістичному мирі. Якщо вони зацікавлені тільки в межах 2014 або 2022 року, це про щось свідчить", - сказав він.

Переговори в Саудівській Аравії - останні новини

Як писав Главред, 10 березня президент України Володимир Зеленський вирушить з офіційним візитом до Саудівської Аравії. Зустріч між делегаціями України та США 11 березня має бути результативною.

"Завтра ми продовжимо працювати заради наближення миру - буде мій візит до Саудівської Аравії. Також на сьогодні ще більш підготовленою стала зустріч наших команд у Саудівській Аравії - України та Сполучених Штатів. Сподіваємося на результати, і це стосується і наближення миру, і продовження підтримки", - заявив Зеленський.

Делегація України складатиметься з чотирьох представників: Андрія Єрмака, Андрія Сибіги, Рустема Умерова та Павла Паліси.

Раніше спецпосланець США Стів Віткофф заявив, що Україна і США обговорюватимуть припинення вогню і рамки більш довгострокової угоди.

"Зараз ми ведемо переговори про координацію зустрічі з українцями в Ер-Ріяді або навіть, можливо, у Джидді ... Ідея полягає в тому, щоб виробити рамки для мирної угоди і початкового припинення вогню", - сказав Віткофф.

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Хто такий Стів Віткофф Стів Віткофф - американський мільярдер, девелопер та інвестор у нерухомість, який обіймав посаду спецпосланника США на Близькому Сході. Народився 15 березня 1957 року в Бронксі, здобув ступінь доктора права в Університеті Гофстра. Почав кар'єру в юридичній фірмі Dreyer & Traub, що спеціалізується на нерухомості, де одним із його клієнтів був Дональд Трамп. За даними американських ЗМІ, Віткофф раніше відігравав ключову роль у переговорах щодо перемир'я між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС. Повідомляють, що він відвідував Єрусалим, де зустрічався з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, міністром оборони Ісраелем Кацем і представниками ізраїльських служб безпеки. На зустрічі обговорювали питання угоди щодо заручників і припинення вогню в Газі.

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