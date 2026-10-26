ЗСУ знищили новий альбом путіністки Доліної

Усі пісні з нового альбому згоріли, і путіністка Доліна залишилася без нього.

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Лариса Доліна знову втратила все / колаж: Главред, фото: instagram.com, Лариса Доліна

Коротко:

Що сталося з піснями Доліної

Хто ще постраждав від атаки на дата-центри

Путіністка Лариса Доліна втратила нові пісні через атаку ЗСУ.

Як пишуть російські пропагандисти, готові до публікації пісні з нового альбому співачки зникли через збої в хмарному сховищі "Яндекса". Про це РІА Новини заявив менеджер співачки Сергій Пудовкін.

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"Дійсно, пісні "зникли", зокрема з нового альбому Лариси Доліної. Ми готували прем’єру, реліз нової пісні "Крила", другу пісню "Я - хуртовина, ти - відлига", вона вийде синглом - усе "згоріло" у хмарі", - сказав Пудовкін, відповідаючи на запитання про те, чи не постраждали пісні Доліної внаслідок атак на дата-центри "Яндекса".

Лариса Доліна втратила новий альбом / фото: facebook.com, Лариса Доліна

Раніше Олег Газманов скаржився, що втратив безліч неопублікованих пісень, які зберігалися в хмарному сервісі "Яндекса".

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Про особу: Лариса Доліна Лариса Олександрівна Доліна - радянська та російська естрадна й джазова співачка. Заслужена артистка Росії (1993), народна артистка Росії (1998). Членка провідної політичної партії "Єдина Росія".

Підтримує путінський режим і війну Росії проти України. Фігурантка бази "Миротворець". Внесена до списку осіб, які становлять загрозу національній безпеці України.

З 7 січня 2023 року перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність.

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