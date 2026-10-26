Постачання пального в Україну опинилось під загрозою: чого чекати українцям

Експерт не виключає політики в затримках, але головною загрозою вважає нестачу водіїв бензовозів

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Постачання пального в Україну: експерт назвав головну проблему / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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Косянчук не виключає політичного підґрунтя черг на кордоні з Польщею

Головною проблемою паливного ринку він назвав нестачу водіїв бензовозів

Багатоденні черги вантажівок на західному кордоні України можуть пояснюватися не лише безпековими обмеженнями, а й політичними чинниками. Водночас для постачання пального в Україну значно гострішою проблемою залишається нестача водіїв бензовозів. Про це повідомив експерт паливного ринку Леонід Косянчук в інтерв'ю Главреду.

Останнім часом з'являються повідомлення, що на окремих пунктах пропуску на західному кордоні вантажівки чекають на перетин по шість–дев'ять днів, зокрема через російські обстріли. Косянчук ставить під сумнів, що йдеться лише про форс-мажор.

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"Чесно кажучи, не зовсім зрозуміло, чим саме спричинені ці затримки. Чи справді вони пов’язані з об’єктивними обставинами?" - зазначив Косянчук.

Експерт розглядає дві версії того, що відбувається на пунктах пропуску, - технічну та навмисну.

"Адже коли оголошують повітряну тривогу, польська сторона може призупиняти пропуск транспорту. Або ж це лише привід, щоб ускладнити перетин кордону та створити додаткові проблеми для України", - пояснив експерт.

Чи може політика впливати на черги на польському кордоні

Окремим чинником Косянчук вважає напругу в українсько-польських відносинах довкола питань історичної пам'яті.

"Не можна виключати й політичний фактор. Ми бачимо, як у Польщі реагують на українські заходи, пов’язані з історичними постатями, зокрема з Романом Шухевичем, Степаном Бандерою чи УПА", - наголосив Косянчук.

Звідси експерт робить висновок і для української сторони.

"На мій погляд, нам також варто враховувати ці обставини та брати до уваги те, у якому стані сьогодні перебувають українська економіка та країна загалом", - додав він.

Чому бензовозам бракує водіїв

Говорячи про вплив на паливний ринок, експерт переводить фокус із кордону на внутрішню логістику.

"Але повернімося до черг. Я не можу однозначно оцінити достовірність цих повідомлень. Однак точно знаю, що існує велика проблема з водіями бензовозів", - зазначив Косянчук.

Дефіцит кадрів, за словами експерта, нівелює зусилля, які раніше вклали в оновлення транспорту для перевезення пального.

"Ще у 2022 році в Україну завезли значну кількість таких автомобілів. Але зараз не для всіх бензовозів вдається знайти водіїв", - розповів експерт.

Нинішню ситуацію Косянчук характеризує як неузгодженість дій.

"У результаті виходить, що одна рука намагається вирішити проблему, а інша створює нові перешкоди. Тому питання забезпечення паливного ринку водіями та організації перевезень потрібно вирішувати комплексно", - підсумував Косянчук.

Ціни на пальне в Україні 15 жовтня / Інфографіка: Главред

Ціни на пальне в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, експерт паливного ринку Леонід Косянчук заявив, що дизельне пальне вже коштує 110 грн за літр. Він пояснив, що ціни залежатимуть від ситуації в Перській затоці, виборів у США та можливого енергетичного перемир'я між Україною та Росією. Також експерт нагадав, що з 2023 року в Росії діють обмеження на експорт дизельного пального.

Найбільші мережі АЗС 20 жовтня змінили вартість пального, підвищивши ціни на дизель і автогаз. Зокрема, оператор Socar підняв ціну на преміальний дизель до рекордних 108,90 грн за літр. Автогаз у цій мережі подорожчав на 1,50 грн і сягнув позначки 54,40 грн за літр.

Директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн назвав ринок бензину збалансованим. Водночас він допустив подорожчання дизеля приблизно на 3–4 грн за літр уже в жовтні. За словами Куюна, на дизель припадає фактично половина всіх обсягів реалізації на заправках.

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Про персону: Леонід Косянчук Леонід Васильович Косянчук - український експерт у сфері нафтопродуктів, бізнесмен і громадський діяч. Президент Асоціації операторів ринку нафтопродуктів України. Народився у 1954 році. Має вищу освіту. У 1986–1988 роках брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. З кінця 1980-х років працює в нафтогазовій галузі, зокрема очолював українсько-ізраїльську компанію "Мінора", яка займалася поставками нафти на українські нафтопереробні заводи. У 1997 році став президентом ВАТ "Нафтоенергоінвест", що спеціалізувалося на фондовому ринку та торгівлі цінними паперами. У 2006–2007 роках очолював департамент нафти і газу в Міністерстві палива та енергетики України. В українських медіа активно коментує ситуацію на ринку пального в Україні.

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