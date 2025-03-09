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Британія надає розвіддані Україні: ЗМІ з'ясували, як можуть обійти заборону США

Руслана Заклінська
9 березня 2025, 22:47
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Через рішення США обмежити розвіддані для України, Британія розглядає створення нового альянсу "Чотири ока".
Британія надає розвіддані Україні: ЗМІ з'ясували, як можуть обійти заборону США
Британія розглядає створення альянсу "Чотири ока" / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/DonaldTrump

Головне:

  • Велика Британія ділиться з Україною розвідданими
  • Великобританія прагне до сталого миру, а не тимчасового припинення вогню
  • Британія розглядає створення нового альянсу "Чотири ока" для обміну інформацією без участі США

Британія продовжує надавати Україні необхідну військову підтримку та ділитися розвідувальною інформацією, незважаючи на рішення США щодо призупинення обміну даними. Про це заявив міністр з міжурядових зв'язків Великої Британії Пет Макфадден, пише The Guardian.

Британський міністр не стак критикувати рішення адміністрації Трампа, але зазначив, що його країна не змінила своєї політики щодо Києва.

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"Ми підтримуємо Україну, ми продовжуємо постачати Україні зброю, розвідувальну підтримку, допомогу на кіберфронті, тому що ми віримо, що вони ведуть справді важливу боротьбу за свободу своєї країни та здатність вирішувати власне майбутнє", - заявив Макфадден.

За його словами, Вашингтон прагне довести війну до кінця і всі союзники України поділяють цю мету. Однак Пет Макфадден підкреслив важливість досягнення тривалого миру, а не тимчасового перемир'я, адже воно може бути вигідним лише Путіну.

"Ми хочемо забезпечити не просто припинення бойових дій, а сталий мир... Тимчасове припинення вогню, яке триватиме лише стільки, скільки захоче Путін, нічого не зробить для забезпечення майбутнього України", - наголосив він.

Альянс "Чотири ока"

Крім цього, Велика Британія розглядає створення нового альянсу з обміну розвідданими "Чотири ока" через дії президента США Дональда Трампа щодо України.

"Безпрецедентне" рішення президента США заборонити союзникам, в тому числі Великій Британії, передавати Україні американські секретні матеріали, які могли б принести користь східноєвропейській країні, викликало заклики до створення групи, що вийшла з альянсу", - пише Daily Mail.

Трамп використав свої повноваження в рамках альянсу "П'ять очей" (США, Велика Британія, Австралія, Канада, Нова Зеландія) для обмеження розвідданих для України. У зв'язку з цим, в Міноборони Великої Британії пропонують створити нову групу для обміну інформацією без участі США.

"Йдеться не про вихід з "П'яти очей", а про створення нової "Чотириокої" групи всередині неї - без Америки", - пояснило джерело видання в оборонному відомстві країни.

Зупинка надання розвідданих від США - що відомо

Нагадаємо, 5 глава ЦРУ Джон Реткліфф заявив, що США припинили співпрацю з Україною у сфері обміну розвідданими та поставок озброєнь. Це рішення, за його словами, не є остаточним, і він сподівається на скасування "паузи" у співпраці в майбутньому.

Велика Британія продовжить надавати Україні розвідувальні дані, навіть після того, як США припинили цю практику. Однак, ці дані будуть обмеженими і не включатимуть американську інформацію, отриману через угоди між Британією та США.

Як повідомляв Главред, внаслідок призупинення США передачі військової розвідувальної інформації Україні, втрати ЗСУ могли значно зрости. Як зазначає Time, це спричинило проблеми з моральним станом військ, які змушені воювати без важливих систем озброєння.

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"Гардіан

"Гардіан" - щоденна ліволіберальна газета у Великій Британії, заснована в Манчестері 1821 року під назвою The Manchester Guardian. У 1959 році змінила назву на нинішню, а 1964 року редакція переїхала до Лондона. Недільний випуск оформлений у вигляді газети The Observer.

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