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Зеленський прибув до Саудівської Аравії: з ким зустрінеться та яка ціль візиту

Юрій Берендій
10 березня 2025, 20:09
164
Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії, щоб провести переговори щодо безпеки, військової допомоги та майбутніх переговорів із США.
Зеленський прибув до Саудівської Аравії: з ким зустрінеться та яка ціль візиту
Візит Зеленського до Саудівської Аравії - яка ціль візиту / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

  • Яка ціль візиту Зеленського до Саудівської Аравії
  • Який склад української делегації
  • Чи братиме Зеленський участь у переговорах із США

10 березня 2025 року президент України Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії. Візит відбувається напередодні запланованої зустрічі української та американської делегацій, під час якої обговорюватимуть можливі шляхи припинення війни та подальшу співпрацю між Києвом і Вашингтоном.

Главред зібрав головне, що варто знати про візит Зеленського до Саудівської Аравії.

відео дня

Перші кадри прибуття Володимира Зеленського до Саудівської Аравії

Президент України Володимир Зеленський прибув до Джидди, Саудівська Аравія. Про це повідомив журналістам член делегації, яка подорожувала разом із ним, передає Інтерфакс.

Літак Airbus A319 української державної авіакомпанії Ukraine Air Enterprise вилетів із польського аеродрому Жешув-Ясьонка о 12:02 за київським часом і приземлився в Міжнародному аеропорту імені короля Абдель-Азіза в Джидді о 16:40.

Дивіться відео прибуття Зеленського до Саудівської Аравії:

Зеленський прибув до Саудівської Аравії: з ким зустрінеться та яка ціль візиту
Фото: скріншот

Радник президента з комунікацій Дмитро Литвин підтвердив прибуття Зеленського до Саудівської Аравії.

Маршрут польоту пролягав через Словаччину, Угорщину, Румунію, Болгарію, Грецію та Єгипет. Загальний час у небі склав 4 години 38 хвилин.

Який склад української делегації

За попередніми даними, разом із президентом України Володимиром Зеленським до Саудівської Аравії прибули:

  • Андрій Єрмак – керівник Офісу президента,
  • Павло Паліса – заступник керівника ОП,
  • Андрій Сибіга – міністр закордонних справ України,
  • Рустем Умєров – міністр оборони України.

Мета візиту Зеленського до Саудівської Аравії

Як повідомляє The Guardian, Зеленський планує зустрітися зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом. Очікується, що переговори будуть зосереджені на питаннях безпеки, військової допомоги та мирних ініціатив.

Наступного дня, 11 березня, мають розпочатися українсько-американські переговори, головною темою яких стане пошук шляхів припинення війни з Росією.

Чи братиме Зеленський участь у переговорах із США

Раніше Зеленський повідомив у Telegram, що 10 березня він зустрінеться з Мухаммедом бін Салманом, після чого його команда залишиться у Саудівській Аравії для роботи з американськими партнерами.

За словами президента, Україна прагне конструктивних рішень та швидкого встановлення миру.

Чому Зеленський скасував свій попередній візит до Саудівської Аравії

18 лютого президент України Володимир Зеленський оголосив про перенесення свого візиту до Саудівської Аравії з 19 лютого на 10 березня. Про це він заявив під час пресконференції з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

За словами Зеленського, причиною такого рішення стало запрошення України на російсько-американську зустріч у Саудівській Аравії, що стало несподіванкою як для Києва, так і для багатьох інших сторін.

"Я не знаю, хто там буде залишатися, а хто буде їхати, хто куди збирається. Чесно кажучи, мені все одно. Мені не все одно, щоби партнери про нас щось зайве подумали, а ми абсолютно чесні, відкриті… Я не хочу збігів і тому я не поїду в Саудівську Аравію. Ми зв'язались з нашими партнерами в Саудівській Аравії", — заявив президент.

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