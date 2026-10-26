Батьки втратили обох дітей через удар РФ: у лікарні помер 12-річний Артем

Хлопчик понад тиждень боровся за життя після удару дрона РФ по парку на Харківщині.

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У лікарні помер 12-річний Артем Коваль / Колаж: Главред, фото: facebook.com/vodolaga.sel.rada, ДСНС Харківщини

Що відомо:

У Києві помер 12-річний Артем Коваль

Медики понад тиждень боролися за життя хлопчика

8-річна сестра Артема Аріна загинула на місці атаки

У київській лікарні помер 12-річний Артем Коваль, який дістав тяжкі поранення внаслідок російського удару безпілотника по парку "Ювілейний" у Новій Водолазі Харківської області. Медики понад тиждень боролися за його життя. Про це повідомила Нововодолазька селищна рада у Facebook.

"Понад тиждень столичні медики творили неможливе, виборюючи кожну хвилину життя хлопчика, який дістав надважкі поранення під час ворожого удару безпілотника по парку "Ювілейний". На жаль, дива не сталося - травми виявилися несумісними з життям", - йдеться в повідомленні. відео дня

Восьмирічна сестра Артема, Аріна, загинула на місці російської атаки. Їхня мама Лілія також отримала поранення. Унаслідок удару родина втратила обох дітей.

"В один страшний момент батьки втратили все найдорожче - і сина, і донечку, а близькі - любих, дорогих серцю діточок. Це абсолютне, безмежне горе, для якого немає слів розради", - зазначили в селищній раді.

Чому українській ППО стало складніше збивати російські дрони

Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що туман і хмарність ускладнюють роботу української авіації та знижують ефективність окремих засобів протиповітряної оборони під час російських атак.

За його словами, частина засобів ППО потребує хорошої видимості, тому несприятливі погодні умови створюють додаткові труднощі для українських військових.

"Сьогодні авіації працювати доволі складно. Ви бачите погодні умови складні - це і туман, і хмари. Погана погода напряму впливає на ефективність використання тих засобів, які потребують видимості", - зазначив Ігнат.

Водночас російські безпілотники продовжують становити загрозу для України. Навіть якщо до цілей долітає невелика кількість дронів, вони можуть завдати значних пошкоджень об’єктам критичної інфраструктури.

Удар по парку в Новій Водолазі - що відомо

Нагадаємо, російські війська атакували центральний парк у Новій Водолазі 19 жовтня. У момент удару там перебувало багато людей, зокрема родини з дітьми.

Серед загиблих також були вчителька початкових класів Інна Марюхна та її однорічна донька Ангеліна, 34-річна Юлія Спічак і 36-річна Маріанна Цимбал.

Як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський наголосив на потребі ППО і закликав партнерів не пом’якшувати обмеження проти РФ після удару РФ. За даними Харківської обласної прокуратури, атака по парку в Новій Водолазі була здійснена БпЛА типу "Герань-3".

Нововодолазький ліцей №1 повідомив про загибель вчительки Інни Марюхної та її однорічної доньки Ангеліни. За повідомленням, удар забрав життя ще 11-річної дівчинки і трьох дорослих.

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Про персону: Юрій Ігнат Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022). Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика". Станом на 2017 рік - начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія". Нині - начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

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