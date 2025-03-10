Трамп анонсував великі події після переговорів у Саудівській Аравії

Президент США Дональд Трамп заявив, що очікує позитивних результатів від переговорів з Україною, які мають відбутися в Саудівській Аравії 11 березня.
Під час зустрічі делегації від України та США мають визначити, чи готова Україна піти на матеріальні поступки на користь Росії для припинення війни, передає Fox News.
"Я вважаю, що цього тижня ми досягнемо значного прогресу", - заявив Трамп.
Крім цього, на зустрічі обговорюватимуть угоду про видобуток корисних копалин, яка дасть змогу США отримати доступ до рідкоземельних ресурсів України.
"Вони підпишуть угоду про видобуток корисних копалин, однак я хочу, щоб вони хотіли миру... Вони не продемонстрували це тією мірою, якою мали б", - сказав Трамп.
Глава Білого дому також заявив, що "козирів" немає ні в України, ні в Росії, тому війну необхідно зупинити.
"Знаєте, я кажу, що у них немає козирів. Ні в кого насправді немає козирів. У Росії немає козирів... Все, що вам потрібно зробити, це укласти угоду і припинити вбивства. Це безглузда війна, і ми її зупинимо", - сказав Трамп журналістам на борту Air Force One у неділю ввечері.
Переговори зі США в Саудівській Аравії - останні новини
Як писав Главред, 11 березня в Саудівській Аравії має відбутися зустріч української та американської делегацій. США планують використати цю зустріч для оцінки готовності Києва до можливих матеріальних поступок на користь Росії заради припинення війни.
На переговорах США та України в Саудівській Аравії українська делегація може запропонувати деякі поступки на фронті, а саме - часткове припинення вогню в Чорному морі. Про це пише видання Financial Times із посиланням на джерела, знайомі з питанням.
Видання The Economist писало про те, що ставки переговорів у Джидді дуже високі. Провал у Саудівській Аравії може обернутися для України новим тиском з боку США.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Америка близька до зняття "паузи" в обміні розвідданими з Україною. За його словами, Вашингтон "майже це зробив". Також глава Білого дому очікує позитивних результатів від майбутніх переговорів з Україною в Саудівській Аравії.
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Конфлікт між Трампом і Зеленським у Білому домі
28 лютого президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона, щоб зустрітися з Дональдом Трампом. Їхня спільна пресконференція закінчилася скандалом. Угоду про корисні копалини не було підписано.
Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо звинуватив Зеленського в нібито спробі зриву планів Вашингтона щодо мирного процесу.
Радник Трампа з питань нацбезпеки Майк Волтц прямо сказав, що Білий дім хоче відставки Зеленського.
3 березня Трамп звинуватив українського президента в неповазі під час зустрічі в Овальному кабінеті й заявив, що Зеленському варто бути більш вдячним США за підтримку.
4 березня президент Зеленський заявив, що Україна прагне миру та готова якнайшвидше розпочати переговори для досягнення надійного миру. Київ також готовий конструктивно працювати з адміністрацією Трампа і може підписати угоду про мінерали та безпеку в будь-який момент.
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