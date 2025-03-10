Трамп анонсував великі події після переговорів у Саудівській Аравії

Глава Білого дому заявив, що "козирів" немає ні в України, ні в Росії, тому війну необхідно зупинити.

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Трамп зробив заяву про зустріч США та України в Саудівській Аравії / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, facebook.com/DonaldTrump

Президент США Дональд Трамп заявив, що очікує позитивних результатів від переговорів з Україною, які мають відбутися в Саудівській Аравії 11 березня.

Під час зустрічі делегації від України та США мають визначити, чи готова Україна піти на матеріальні поступки на користь Росії для припинення війни, передає Fox News.

"Я вважаю, що цього тижня ми досягнемо значного прогресу", - заявив Трамп.

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Крім цього, на зустрічі обговорюватимуть угоду про видобуток корисних копалин, яка дасть змогу США отримати доступ до рідкоземельних ресурсів України.

"Вони підпишуть угоду про видобуток корисних копалин, однак я хочу, щоб вони хотіли миру... Вони не продемонстрували це тією мірою, якою мали б", - сказав Трамп.

Глава Білого дому також заявив, що "козирів" немає ні в України, ні в Росії, тому війну необхідно зупинити.

"Знаєте, я кажу, що у них немає козирів. Ні в кого насправді немає козирів. У Росії немає козирів... Все, що вам потрібно зробити, це укласти угоду і припинити вбивства. Це безглузда війна, і ми її зупинимо", - сказав Трамп журналістам на борту Air Force One у неділю ввечері.

​Найгучніші обіцянки Трампа / Інфографіка: Главред ​

Переговори зі США в Саудівській Аравії - останні новини

Як писав Главред, 11 березня в Саудівській Аравії має відбутися зустріч української та американської делегацій. США планують використати цю зустріч для оцінки готовності Києва до можливих матеріальних поступок на користь Росії заради припинення війни.

На переговорах США та України в Саудівській Аравії українська делегація може запропонувати деякі поступки на фронті, а саме - часткове припинення вогню в Чорному морі. Про це пише видання Financial Times із посиланням на джерела, знайомі з питанням.

Видання The Economist писало про те, що ставки переговорів у Джидді дуже високі. Провал у Саудівській Аравії може обернутися для України новим тиском з боку США.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Америка близька до зняття "паузи" в обміні розвідданими з Україною. За його словами, Вашингтон "майже це зробив". Також глава Білого дому очікує позитивних результатів від майбутніх переговорів з Україною в Саудівській Аравії.

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