На Україну насувається шторм: синоптики назвали області, де буде небезпечно

Погода у Вінниці буде найтеплішою. Там температура повітря підвищиться до +19 градусів.

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Прогноз погоди в Україні на 11 березня / фото: pexels

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 11 березня

Де температура повітря опуститься до +22 градусів

Де очікуються сильні пориви вітру та дощі

Погода в Україні 11 березня буде вітряною та дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження у Закарпатській та Івано-Франківській областях. Там оголосили 3 рівень небезпечності через загрозу сходження снігових лавин.

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На території західних областей будуть сильні пориви вітру - до 15-20 м/с. На високогір'ї Карпат очікуються пориви вітру зі швидкістю до 25 м/с.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 11 березня буде ще тепла погода. Температура повітря триматиметься на рівні +20 градусів. Дощі очікуються у Закарпатській, Рівненській, Волинській, Житомирській областях. Очікуються сильні пориви вітру.

В Україні суттєво знизиться температура повітря. 14-15 березня очікується +2...+7 градусів вдень. На території південних областей похолодання прийде 17 березня. У цей період очікується навіть мокрий сніг.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 11 березня / фото: ventusky

Погода 11 березня

В Україні 11 березня буде мінлива хмарність. У західних областях будуть дощі. На території південних та південно-східних областей очікується туман. Вітер буде південно-західний та південний зі швидкістю 7-12 м/с. Також очікуються сильні пориви вітру - до 25 м/с.

"Температура вночі 1-6° тепла, в західних областях 4-9° тепла; вдень 14-19°, на півдні країни до 22° (на узбережжі морів 7-12°)", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +19

За даними meteoprog, 11 березня в Україні буде дуже теплим. Найтепліше буде у Вінницькій області. Там температура повітря підвищиться до +8...+19 градусів. Найнижча температура буде в Луганській і Сумській областях. Там температура повітря опуститься до +3...+13 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 11 березня / фото: meteoprog

Погода 11 березня у Києві

У Києві 11 березня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі 1-6° тепла, вдень 14-19°; у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 17-19°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 11 березня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, керівниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталя Голеня прогнозувала, що, згідно з розрахунками, цьогорічна весна буде ранньою і розпочнеться вчасно, за календарем.

Нещодавно синоптик Наталка Діденко писала, що слід не забувати, що на календарі - березень, і тепло в Україні тимчасове, ще буде і похолодання, і мокрий сніг, і снігова каша під ногами.

Главред із посиланням на синоптика Володимира Деркача повідомляв, що в перші дні квітня не варто чекати справжнього весняного тепла. Водночас друга декада квітня розділиться на дві частини: перша буде більш вологою і вітряною. Вночі, зрідка навіть можливий невеликий "мінус", вдень - помірний "плюс". Друга частина цієї декади буде теплішою і без опадів.

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Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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