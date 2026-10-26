Зеленський підписав нові закони щодо мобілізації і воєнного стану - деталі

В Україні знову не скасовують, а продовжують терміни дії мобілізації та воєнного стану.

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Щонайменше до наступного року в Україні продовжиться мобілізація і воєнний стан / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, ua.depositphotos.com

Коротко:

Зеленський підписав законопроєкти про продовження термінів дії воєнного стану і мобілізації в Україні

Воєнний стан і мобілізацію вже понад 20 разів продовжували на 90 днів

Верховна Рада Україна сьогодні, 26 жовтня, підтримала законопроєкти 16182 та 16183 щодо затвердження указів про продовження терміну дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації в Україні.

Їх вже підписав президент України Володимир Зеленський. Про це свідчать дані на сайті ВРУ.

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ВРУ / Інфографіка: Главред

Наскільки в Україні продовжать воєнний стан та мобілізацію

За даними нардепа Ярослава Железняка, воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжують вже 21-й раз з початку повномасштабного вторгнення країни-агресора Росії.

Строк нових указів буде діяти 90 дні - з 31 жовтня 2026 року до 29 січня 2027 року.

Чи зупинять в Україні мобілізацію після закінчення війни - думка експерта

Главред писав, що за словами військового експерта Ігоря Романенка, після зупинення ведення бойових дій Україні буде потрібно приблизно 300–500 тисяч військових, щоб провести ротаційні заходи, адже є люди, які воюють із 2014 року.

"У них відбувається вигорання, бо вони на війні вже понад 10 років... Їх потрібно буде кимось замінити. Без подальшої мобілізації не обійтися", - сказав Романенко.

Тому навіть у разі завершення війни та встановлення миру потреба в мобілізації все одно зберігатиметься, адже Росія залишиться, і всі наявні проблеми теж. Тому це питання потребує таких серйозних рішень.

Воєнний стан і мобілізація в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що прем'єр-міністр України Сергій Корецький прогнозує, що після змін у системі бронювання понад 90–95% працівників підприємств паливно-енергетичного та оборонно-промислового комплексів будуть переброньовані.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада України не розглядає жодних законопроєктів про зниження призовного віку нижче 25 років або залучення жінок до лав ЗСУ.

Напередодні в Україні розпочалося автоматичне продовження відстрочок від мобілізації: понад 90% чинних відстрочок можуть бути продовжені без повторних заяв та візитів до державних установ.

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Про персону: Ярослав Железняк Железняк Ярослав - український економіст, викладач Київської школи економіки. Народний депутат України IX скликання від партії "Голос", повідомляє Вікіпедія.

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