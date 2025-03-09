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Україна під впливом потужної магнітної бурі: скільки триватиме шторм

Маріна Фурман
9 березня 2025, 16:43
436
Шторм може спричинити низку неприємних симптомів, особливо у метеочутливих людей.
магнитная буря
Землю атакувала 7-бальна магнітна буря / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

  • Яка потужність магнітної бурі
  • Як довго буде тривати шторм

У неділю, 9 березня, Землю накрила магнітна буря силою 7 балів. Про це повідомляє портал meteoagent, що моніторить сонячну активність і коливання магнітного поля Землі.

Аналітики наголошують, що шторм може спричинити низку неприємних симптомів, особливо у метеочутливих людей.

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Медики попереджають про ймовірні різкі коливання тиску, головні болі, мігрені, запаморочення, нудоту та тривожність. Крім того, можуть спостерігатися перепади настрою та загальна слабкість.

магнитная буря
Україну атакувала магнітна буря / фото: meteoagent

Як уберегтися від впливу магнітної бурі

Главред повідомляв, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї. Водночас в цей проміжок часу експерти не рекомендують займатися надмірною фізичною активністю.

Слід пити більше води та відмовитися від кави та алкоголю.

Людям із серцево-судинними захворюваннями варто бути особливо уважними до свого самопочуття.

Крім того, необхідно приділити увагу режиму сну.

Україна під впливом потужної магнітної бурі: скільки триватиме шторм
Як магнітна буря впливає на людину / Інфографіка: Главред

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Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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