Потужні удари ЗСУ: підірвано вузол зв’язку, пункти управління та склади армії РФ

Атаки здійснювалися на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Донецької та Луганської областей.

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Завдано ударів по цілях РФ / колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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Знищено вузол зв'язку, пункт управління та пункт управління безпілотниками РФ

Атаки здійснювалися на тимчасово окупованих територіях

Підрозділи Сил оборони України в неділю та в ніч на понеділок завдали удару по вузлу зв'язку, пунктах управління, пункту управління безпілотниками, майстерні БПЛА та складах матеріально-технічних засобів російських військ.

Атаки здійснювалися на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Донецької та Луганської областей, повідомляє пресслужба Генерального штабу Збройних сил України.

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Подробиці ударів по цілях РФ

Зазначається, що вузол зв’язку російського підрозділу було уражено в районі Мелітополя Запорізької області, а пункти управління окупантів – у районі Мирнограда Донецької області та населеного пункту Червоногорка Запорізької області.

російського підрозділу було уражено в районі Мелітополя Запорізької області, а пункти управління окупантів – у районі Мирнограда Донецької області та населеного пункту Червоногорка Запорізької області. Крім того, у районі населеного пункту Вишневе було уражено пункт управління безпілотниками противника, а в районі Мелітополя – майстерню БПЛА.

противника, а в районі Мелітополя – майстерню БПЛА. Також Сили оборони завдали ударів по складах матеріально-технічних засобів російської армії в районах населених пунктів Комісарівка та Катеринівка Луганської області.

Як зазначили в Генштабі, ураження вузла зв’язку порушує зв’язок та управління військами противника, а знищення пунктів управління ускладнює координацію його підрозділів на полі бою. Знищення пункту управління та майстерні БПЛА знижує здатність російських військ атакувати за допомогою безпілотників позиції Сил оборони та прифронтові населені пункти, а знищення складів ускладнює постачання російських підрозділів.

Нова операція Сил оборони: важливі подробиці

Сили оборони України провели на Куп’янському напрямку підземну контрнаступальну операцію під назвою "Велес". За підсумками бойових дій вдалося взяти в полон понад 30 російських військовослужбовців, а загальні втрати противника перевищили 100 осіб. Під час операції українські підрозділи застосовували комплексний підхід, поєднуючи просування підземними комунікаціями з діями на поверхні та атаками безпілотників. Такі дії дозволили зірвати спроби російських військ вийти в тил українських сил у районі Куп’янська.

/ Генштаб ЗСУ

/ Главред

Раніше "Главред" повідомляв, що в Краснодарському краї Росії прогриміла серія вибухів на тлі масованої атаки безпілотників. Про проліт БПЛА та роботу російської ППО повідомляли місцеві жителі та моніторингові канали.

Нагадаємо, серія вибухів прогриміла в російському Нижньокамську в Татарстані - місцеві жителі фіксували проліт хвилі безпілотників та активну роботу протиповітряної оборони.

Як повідомлялося, Сили оборони України атакували Волгоград крилатими ракетами FP-5 "Фламінго". Зафіксовано влучання ракет у російське підприємство "Волгоградпромпроект", внаслідок чого виникла пожежа.

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Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

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