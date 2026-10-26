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Не лише енергетика: Росія змінила тактику ударів по Україні, названо нові цілі

Юрій Берендій
26 жовтня 2026, 20:07
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Прем'єр пояснив, чого Кремль домагається атаками на економіку та скільки вже втратила Україна.
Росія змінила стратегію ударів по Україні
Росія змінила стратегію ударів по Україні / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Міноборони РФ

Коротко:

  • Росія змінила тактику й посилила удари по економіці України
  • Від 16 липня ворог здійснив 2147 атак на енергетику
  • Збитки перевищили 7,7 млрд доларів, бюджет недоотримає близько 1,5 млрд

Країна-агресорка Росія змінила стратегію війни та посилила удари по українській інфраструктурі й бізнесу, намагаючись виснажити економіку та психологічно зламати громадян. Так Кремль розраховує зробити Київ поступливішим за столом переговорів. Про це заявив прем'єр-міністр України Сергій Корецький під час Київського міжнародного економічного форуму, передає ТСН.

Очільник уряду навів статистику ворожих атак на енергосистему з середини літа.

відео дня

"Тільки на енергетику було 2147 атак від 16 липня. Тобто не було жодного дня, коли не було хоча б одного влучання або масованих атак по інфраструктурі", - зазначив Корецький.

Навіщо Росія перейшла до ударів по економіці України

Прем'єр переконаний, що за нинішньою хвилею обстрілів стоїть цілком конкретний політичний розрахунок Москви.

"Безумовно, є чітке уявлення, що Росія змінила свої і тактику, і стратегію, і зараз інтенсифікувала удари по економіці. Дуже зрозумілим є їхня ціль - це виснажити економіку, зруйнувати як фінансове, так і психологічне, ментальне здоров'я українців для того, щоб Україна була гнучкішою, скажімо так, у процесі тих чи інших переговорів", - наголосив Корецький.

На думку прем'єра, розуміння ворожої тактики має стати основою для української стратегії протидії. Йдеться, зокрема, про пошук способів ефективно реагувати на удари та терористичні атаки.

Уряд також оцінив масштаб завданої шкоди: збитки вже перевищили 7,7 млрд доларів, а понад 1 млн кв. м нерухомості знищено або пошкоджено. Оцінка охоплює державний і приватний сектори - постраждали енергетика, металургійні підприємства, логістика, переробна галузь, ритейл та інші сфери. Через атаки також суттєво звузилися можливості зернового коридору та Чорного моря для експорту українських товарів.

Наслідки обстрілів уже відчуває державна скарбниця.

"Зважаючи на ці збитки, зважаючи на удари, ми бачимо вже, що до кінця року державний бюджет недовиконає свої плани, свої прогнози близько на 1,5 мільярда доларів. Це той базовий прогноз, який ми маємо на сьогодні", - резюмував Корецький.

Реактивний
Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Росія розганяє реактивні дрони до 900 км/год: що зміниться для ППО

Росія працює над модернізацією реактивних ударних безпілотників, прагнучи збільшити їхню швидкість до 750–900 км/год і посилити захист від української протиповітряної оборони. Для протидії таким цілям Україні можуть знадобитися нові засоби перехоплення. Про це повідомив авіаційний експерт Богдан Долінце в ефірі телеканалу "Київ24".

Російські війська аналізують результати застосування безпілотних систем і продовжують удосконалювати їхні характеристики. За словами експерта, модернізація охоплює як технічні можливості апаратів, так і розширення способів їхнього використання.

"Ворог не стоїть на місці. Він також аналізує ефективність своїх засобів, намагається підвищувати, вдосконалювати та розширювати спектр застосування своїх систем", - зазначив Долінце.

Нинішня швидкість російських реактивних безпілотників становить приблизно 450–650 км/год. Теоретично такі апарати можуть розвивати 900–1000 км/год, однак ці показники доступні не всім моделям.

За оцінкою Долінце, швидкість російських дронів може досягти щонайменше 750 км/год уже до кінця року. На темпи цього процесу впливатиме ефективність українських безпілотників-перехоплювачів, які використовують для знищення повітряних цілей противника.

Окремим напрямом модернізації може стати посилення захисту ударних безпілотників. Ідеться про технології, які застосовують у крилатих ракетах, зокрема оптичні системи навігації, засоби радіоелектронної боротьби та пристрої відстрілу теплових пасток.

Експерт попереджає, що збільшення швидкості російських ударних платформ створить нові вимоги до української протиповітряної оборони. Він окреслив можливі характеристики наступного покоління таких безпілотників.

"Наступний етап - це швидкісні реактивні ударні платформи зі швидкістю 750, 850, можливо навіть 900 км/год", - підкреслив Долінце.

дрон
Дрон "Герань-5" / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Міністерство енергетики України повідомило про атаку РФ на енергетичні об'єкти шести областей у ніч на 23 жовтня. Внаслідок ударів по енергетиці понад 500 тисяч українців залишилися без електропостачання. Одна з ТЕС ДТЕК припинила виробляти електроенергію, а від початку повномасштабного вторгнення теплові електростанції компанії зазнавали ударів понад 230 разів.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) попередили про нову небезпечну тактику російських ударів по Києву. За їхніми даними, РФ застосувала касетні балістичні ракети для удару по історичному центру столиці. У звіті ISW зазначено, що касетні боєприпаси мають широку зону ураження та призначені для знищення живої сили або легкої техніки.

Військовий експерт Олег Жданов спрогнозував, що Росія здатна завдавати комбінованих ударів по Україні з мінімальним інтервалом у три-чотири доби. За його словами, загальний темп обстрілів може становити приблизно раз на тиждень. Під час таких атак російська армія одночасно застосовує ударні безпілотники та ракети.

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Про персону: Сергій Корецький

Сергій Корецький - український підприємець та менеджер у нафтогазовій галузі. Прем'єр-міністр України з 16 липня 2026 року. Директор ПАТ "Укрнафта" та АТ "Укртатнафта" (з листопада 2022 до 13 травня 2025), пише Вікіпедія.

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