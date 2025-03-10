США готуються до нової зустрічі з росіянами: ЗМІ назвали дату

Зустріч у Саудівській Аравії відкриває важливий тиждень переговорів на високому рівні, пише CNN.

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США зустрінуться з російськими офіційними особами в Саудівській Аравії / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, kremlin.ru

Основне:

У Саудівській Аравії делегація США проведе окрему зустріч з росіянами

Хто саме буде присутній на переговорах з російської сторони - невідомо

Цього тижня представники адміністрації Дональда Трампа проведуть окремі зустрічі з делегаціями України та Росії в Саудівській Аравії. Про це йдеться в матеріалі CNN.

Джерело телерадіокомпанії не розкривало подробиць про те, хто саме буде присутній на переговорах.

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Однак було зазначено, що зустріч у Саудівській Аравії відкриває важливий тиждень переговорів на високому рівні. Президент Дональд Трамп і його команда "намагаються укласти угоду між двома країнами".

Крім того, Трамп, під час розмови з журналістами, заявив, що наближаються "великі зустрічі" та висловив сподівання, що "деякі дуже важливі речі можуть відбутися цього тижня".

Передвиборчі обіцянки Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Переговори в Саудівській Аравії - новини за темою

Як писав Главред, 10 березня президент України Володимир Зеленський вирушить з офіційним візитом до Саудівської Аравії. Зустріч між делегаціями України та США 11 березня має бути результативною.

Відомо, що делегація України складатиметься з чотирьох представників: Андрія Єрмака, Андрія Сибіги, Рустема Умєрова та Павла Паліси. Президент Зеленський розпочне візит до Саудівської Аравії з зустрічі зі Спадкоємним принцом, після чого українські дипломати та військові проведуть переговори з американською командою.

Журналісти Reuters із посиланням на двох американських чиновників писали, що США планують використати зустріч в Саудівській Аравії для оцінки готовності Києва до можливих матеріальних поступок на користь Росії заради припинення війни.

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Що відомо про CNN? CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин. Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, однак в інших містах країни, а також закордоном знаходиться багато філіалів. Крім США, телекомпанія транслює по кабельній мережі свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. В усьому світі випуски новин телекомпанії дивляться більш ніж 1,5 мільярди осіб, пише Вікіпедія.

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