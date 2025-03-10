США готуються до нової зустрічі з росіянами: ЗМІ назвали дату

Основне:
- У Саудівській Аравії делегація США проведе окрему зустріч з росіянами
- Хто саме буде присутній на переговорах з російської сторони - невідомо
Цього тижня представники адміністрації Дональда Трампа проведуть окремі зустрічі з делегаціями України та Росії в Саудівській Аравії. Про це йдеться в матеріалі CNN.
Джерело телерадіокомпанії не розкривало подробиць про те, хто саме буде присутній на переговорах.
Однак було зазначено, що зустріч у Саудівській Аравії відкриває важливий тиждень переговорів на високому рівні. Президент Дональд Трамп і його команда "намагаються укласти угоду між двома країнами".
Крім того, Трамп, під час розмови з журналістами, заявив, що наближаються "великі зустрічі" та висловив сподівання, що "деякі дуже важливі речі можуть відбутися цього тижня".
Переговори в Саудівській Аравії - новини за темою
Як писав Главред, 10 березня президент України Володимир Зеленський вирушить з офіційним візитом до Саудівської Аравії. Зустріч між делегаціями України та США 11 березня має бути результативною.
Відомо, що делегація України складатиметься з чотирьох представників: Андрія Єрмака, Андрія Сибіги, Рустема Умєрова та Павла Паліси. Президент Зеленський розпочне візит до Саудівської Аравії з зустрічі зі Спадкоємним принцом, після чого українські дипломати та військові проведуть переговори з американською командою.
Журналісти Reuters із посиланням на двох американських чиновників писали, що США планують використати зустріч в Саудівській Аравії для оцінки готовності Києва до можливих матеріальних поступок на користь Росії заради припинення війни.
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Що відомо про CNN?
CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин.
Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, однак в інших містах країни, а також закордоном знаходиться багато філіалів. Крім США, телекомпанія транслює по кабельній мережі свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. В усьому світі випуски новин телекомпанії дивляться більш ніж 1,5 мільярди осіб, пише Вікіпедія.
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