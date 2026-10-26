"Сурогатна мама виношує": Вітвіцька зробила заяву про вагітність

Соломія Вітвіцька після народження первістка опублікувала фото, зроблені під час вагітності.

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Соломія Вітвіцька - вагітність / колаж: Главред, фото: instagram.com, Соломія Вітвіцька

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Як Соломія Вітвіцька відреагувала на чутки про сурогатне материнство

Кадри з якої особливої фотосесії показала телеведуча

Відома українська телеведуча Соломія Вітвіцька, яка нещодавно вперше стала мамою, поділилася в Instagram знімками зі своїм животиком та емоційно висловилася щодо пліток, які супроводжували її вагітність.

Соломія зазначила, що в мережі постійно стикається з негативними коментарями через вагітність у 46 років, а також із домислами хейтерів про сурогатне материнство. Телеведуча відверто зізналася, що навчилася не реагувати на плітки.

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Соломія Вітвіцька народила сина / фото: instagram.com, Соломія Вітвіцька

"Устиму сьогодні місяць. А в мене нарешті з’явилися ті самі красиві фото вагітності. Знаєте, що цікаво? Показуєш живіт - "Навіщо? Це некрасиво". Не показуєш - "Ага, сурогатна мама виношує, живіт накладний". Словом, догодити всім не вийде. Тому я вирішила просто зберегти цю красу для себе", - підкреслила зіркова мама.

Соломія Вітвіцька про сурогатне материнство / фото: instagram.com, Соломія Вітвіцька

Також телезірка опублікувала зворушливі кадри, зроблені напередодні пологів. Для Соломії Вітвіцької ці фотографії стали особливим спогадом про період очікування малюка, адже життя родини кардинально змінилося з появою сина.

Соломія Вітвіцька - фотосесія під час вагітності / фото: instagram.com, Соломія Вітвіцька

"Тепер, коли нашому хлопчику вже майже місяць, ці знімки для мене абсолютно особливі. Тоді він ще жив у мені. А сьогодні я вже можу обіймати його, цілувати й дивуватися, як швидко змінилося наше життя", - підсумувала ведуча.

Соломія Вітвіцька / інфографіка: Главред

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Про персону: Соломія Вітвицька Українська телеведуча, журналістка, ведуча проекту "ТСН" на телеканалі 1+1, повідомляє Вікіпедія.

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