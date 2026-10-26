'Перекласти ці пісні': Астаф'єва висловилася про повернення NIKITA

Даша Астаф'єва зізналася, що не завершила музичну кар'єру.

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Даша Астаф'єва - NIKITA / колаж: Главред, фото: скрін з відео; instagram.com, Даша Астаф'єва

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Даша Астаф'єва намагалася відродити гурт NIKITA

Чому їй не вдалося домовитися з Юрієм Нікітіним

Відома українська модель, співачка та волонтерка Даша Астаф'єва відверто відповіла на запитання про відродження культового гурту NIKITA. В інтерв’ю 24 каналу артистка прокоментувала переговори з продюсером Юрієм Нікітіним і пояснила, чи планує повертатися до музичної кар’єри.

Астаф'єва підтвердила, що в суспільстві дійсно існує високий попит на відродження NIKITA. Співачка не раз пропонувала продюсеру адаптувати старі треки та перекласти їх українською мовою, однак їхні погляди на майбутнє гурту кардинально розійшлися.

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Гурт NIKITA / скрін з відео

"Ми з Юрієм обговорювали таку можливість. Я неодноразово пропонувала перекласти ці пісні українською мовою й заспівати їх. Але Юрій, у своєму стилі, як завжди, чекає нагоди створити новий гурт NIKITA. У це я дуже сильно не вірю, адже не уявляю гурт NIKITA без його учасниць. На жаль, цього разу наші інтереси не збіглися", - відверто зізналася Даша.

Крім того, Астаф’єва розповіла, чому не дозволяє собі ностальгувати за колишньою славою та сценічним образом.

"Нещодавно я прочитала дуже класне дослідження про те, що сумувати за чимось із минулого - це не дуже корисно. Потрібно налагоджувати нові зв’язки, закохуватися в щось нове, цікавитися чимось новим. Тому я навіть за найменшого приводу, коли ловлю себе на думці згадати або скучити за колишньою версією себе, зупиняюся і намагаюся не запускати цю програму", - поділилася співачка.

Даша Астаф’єва - інтерв’ю / фото: instagram.com, Даша Астаф’єва

За словами артистки, вона припускає, що одного дня повноцінно повернеться на сцену й виконає нові композиції. Однак зараз її пріоритети змістилися в бік просвітницької та культурної діяльності.

"Я хочу уточнити, що я не завершила свою музичну кар’єру. Іноді я виступаю, але переважно це благодійні заходи", - підсумувала Даша Астаф’єва.

Даша Астафʼєва / інфографіка Главред

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