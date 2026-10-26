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"Перекласти ці пісні": Астаф'єва висловилася про повернення NIKITA

Христина Трохимчук
26 жовтня 2026, 16:44оновлено 26 жовтня, 17:31
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Даша Астаф'єва зізналася, що не завершила музичну кар'єру.
'Перекласти ці пісні': Астаф'єва висловилася про повернення NIKITA
Даша Астаф'єва - NIKITA / колаж: Главред, фото: скрін з відео; instagram.com, Даша Астаф'єва

Ви дізнаєтеся:

  • Даша Астаф'єва намагалася відродити гурт NIKITA
  • Чому їй не вдалося домовитися з Юрієм Нікітіним

Відома українська модель, співачка та волонтерка Даша Астаф'єва відверто відповіла на запитання про відродження культового гурту NIKITA. В інтерв’ю 24 каналу артистка прокоментувала переговори з продюсером Юрієм Нікітіним і пояснила, чи планує повертатися до музичної кар’єри.

Астаф'єва підтвердила, що в суспільстві дійсно існує високий попит на відродження NIKITA. Співачка не раз пропонувала продюсеру адаптувати старі треки та перекласти їх українською мовою, однак їхні погляди на майбутнє гурту кардинально розійшлися.

відео дня
Гурт NIKITA
Гурт NIKITA / скрін з відео

"Ми з Юрієм обговорювали таку можливість. Я неодноразово пропонувала перекласти ці пісні українською мовою й заспівати їх. Але Юрій, у своєму стилі, як завжди, чекає нагоди створити новий гурт NIKITA. У це я дуже сильно не вірю, адже не уявляю гурт NIKITA без його учасниць. На жаль, цього разу наші інтереси не збіглися", - відверто зізналася Даша.

Крім того, Астаф’єва розповіла, чому не дозволяє собі ностальгувати за колишньою славою та сценічним образом.

"Нещодавно я прочитала дуже класне дослідження про те, що сумувати за чимось із минулого - це не дуже корисно. Потрібно налагоджувати нові зв’язки, закохуватися в щось нове, цікавитися чимось новим. Тому я навіть за найменшого приводу, коли ловлю себе на думці згадати або скучити за колишньою версією себе, зупиняюся і намагаюся не запускати цю програму", - поділилася співачка.

Даша Астаф'єва
Даша Астаф’єва - інтерв’ю / фото: instagram.com, Даша Астаф’єва

За словами артистки, вона припускає, що одного дня повноцінно повернеться на сцену й виконає нові композиції. Однак зараз її пріоритети змістилися в бік просвітницької та культурної діяльності.

"Я хочу уточнити, що я не завершила свою музичну кар’єру. Іноді я виступаю, але переважно це благодійні заходи", - підсумувала Даша Астаф’єва.

'Перекласти ці пісні': Астаф'єва висловилася про повернення NIKITA
Даша Астафʼєва / інфографіка Главред

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