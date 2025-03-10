Україну накрила нова магнітна буря: коли закінчиться шторм

Коротко:
- В Україні третій день триває магнітна буря
- Наступна магнітна буря накриє Землю наприкінці березня
У понеділок, 10 березня, Україну накрила потужна магнітна буря. Через це метеозалежні люди можуть відчути погіршення самопочуття. Про це свідчать дані meteoagent.
За рівнем потужності магнітна буря, що накрила Землю ще 8 березня і триває досі, відповідає К-індексом 5. Повідомляється, що не вщухне шторм і завтра, 11 березня.
Як відомо, рівень потужності магнітних бур варіюється між показниками 2 та 9. Що вищий К-індекс, то потужнішим магнітним коливанням він відповідає. Тож 5-бальна магнітна буря відповідає червоному рівню.
Попередньо, вже у середу, 12 березня, К-індекс впаде до показника 4, а 13 березня магнітна буря повністю вщухне.
За попереднім прогнозом, нова потужна магнітна буря, яка відповідатиме червоному рівню, накриє Україну аж вкінці місяця, а саме 27 березня. При цьому дослідники попереджають, що сонячна активність може змінитися.
Вплив магнітних бур на людей
У багатьох піж час потужних магнітних бур помітно погіршується самопочуття, зокрема виникає головний біль, запаморочення, нудота, біль в області серця, слабкість, сонливість. Іноді магнітні бурі можуть спровокувати навіть біль у спині та суглобах, підвищений тиск чи загострення хронічних захворювань.
Що робити під час магнітної бурі
При погіршенні самопочуття під час підвищеної сонячної активності рекомендується дотримуватися правил здорового способу життя, а саме:
- Обмежити вживання жирної, гострої та борошняної їжі;
- Надавати перевагу сезонним фруктам, горіхам та рибі;
- Відмовитись від кави, алкоголю та сигарет;
- Частіше перебувати на свіжому повітрі та більше ходіть пішки;
- Регулярно провітрювати кімнату.
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Що таке магнітна буря?
Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.
Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.
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