Україну накрила нова магнітна буря: коли закінчиться шторм

Потужність магнітної бурі сягає п'ятибального рівня.

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Магнітна буря триває вже третю добу / фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

В Україні третій день триває магнітна буря

Наступна магнітна буря накриє Землю наприкінці березня

У понеділок, 10 березня, Україну накрила потужна магнітна буря. Через це метеозалежні люди можуть відчути погіршення самопочуття. Про це свідчать дані meteoagent.

За рівнем потужності магнітна буря, що накрила Землю ще 8 березня і триває досі, відповідає К-індексом 5. Повідомляється, що не вщухне шторм і завтра, 11 березня.

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Магнітна буря 10-11 березня / скріншот з meteoagent

Як відомо, рівень потужності магнітних бур варіюється між показниками 2 та 9. Що вищий К-індекс, то потужнішим магнітним коливанням він відповідає. Тож 5-бальна магнітна буря відповідає червоному рівню.

Попередньо, вже у середу, 12 березня, К-індекс впаде до показника 4, а 13 березня магнітна буря повністю вщухне.

За попереднім прогнозом, нова потужна магнітна буря, яка відповідатиме червоному рівню, накриє Україну аж вкінці місяця, а саме 27 березня. При цьому дослідники попереджають, що сонячна активність може змінитися.

Магнітна буря 27 березня / скріншот з meteoagent

Вплив магнітних бур на людей

У багатьох піж час потужних магнітних бур помітно погіршується самопочуття, зокрема виникає головний біль, запаморочення, нудота, біль в області серця, слабкість, сонливість. Іноді магнітні бурі можуть спровокувати навіть біль у спині та суглобах, підвищений тиск чи загострення хронічних захворювань.

Вплив магнітної бурі / Інфографіка: Главред

Що робити під час магнітної бурі

При погіршенні самопочуття під час підвищеної сонячної активності рекомендується дотримуватися правил здорового способу життя, а саме:

Обмежити вживання жирної, гострої та борошняної їжі;

Надавати перевагу сезонним фруктам, горіхам та рибі;

Відмовитись від кави, алкоголю та сигарет;

Частіше перебувати на свіжому повітрі та більше ходіть пішки;

Регулярно провітрювати кімнату.

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Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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