Україна має план припинення вогню: в ОП розкрили деталі

Що сказав Лещенко:
- Україна пропонує припинити вогонь з неба та на морі
- Перемир'я на суходолі неможливе через ризик поновлення війни
В України є план припинення вогню, однак він не передбачає перемир'я на суходолі. Про це в етері телемарафону заявив радник керівника Офісу президента України Сергій Лещенко.
За його словами, Україна готова погодитись на припинення обстрілів, в тому числі об'єктів енергетики, але припинити вогонь на суші неможливо через надто високі ризики.
"Він (Трамп - Главред) каже: чи є план припинення вогню? Ми відповідаємо, що в нас є план припинення вогню. Пропонуємо припинити вогонь з неба. Йдеться про дрони, ракети, балістику. А також пропонуємо припинити вогонь на морі. Ми беремо зобов'язання не атакувати. Це, до речі, парадоксально. Адже у нас в Чорному морі ініціатива в руках. Також пропонуємо енергетику не атакувати. Тобто Трамп постійно народжує ініціативи для того, щоб в переговорному процесі свого візаві підводити до потрібного йому результату. Але й в України є що відповісти. Ви хочете перемир'я - ми готові", - наголосив представник ОП.
Лещенко пояснив, що перемир'я на суходолі загрожує відновленням сил країни-агресорки Росії, яка зможе атакувати Україну знову вже за кілька місяців, зокрема за рахунок посилення військовослужбовцями з Північної Кореї.
Припинення вогню в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що президент Франції Еммануель Макрон заявив, що справедливого миру в Україні не можна досягнути шляхом припинення вогню, адже такий крок призведе до капітуляції країни.
Напередодні голова оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко повідомив, що у 2025 році війна в Україні не завершиться, але можливе тимчасове перемир'я.
Раніше також керівник Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко попередив, що Росія хоче, щоб в Україні був режим припинення вогню, однак це не означатиме мир.
Більше новин:
- Ефективніше за спецназ НАТО: експерт розповів, чим Європа може посилити Україну
- Чи є загроза оточення ЗСУ в Курській області: ветеран зробив заяву
- США та Росія починають "реставрувати" відносини: у Кремлі вийшли з заявою
Хто такий Сергій Лещенко?
Сергій Анатолійович Лещенко (нар. 30 серпня 1980, Київ, УРСР) — український політик, народний депутат ВРУ VIII скл., член Комітету з питань запобігання і протидії корупції, радник керівника Офісу Президента.
Заступник головного редактора "Української правди" (2002—2014).
Член наглядової ради "Укрзалізниці" (з грудня 2019 року).
У січні 2020 року обраний керівником новоствореного комітету з питань комплаєнсу та антикорупції, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред