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Україна має план припинення вогню: в ОП розкрили деталі

Анна Косик
10 березня 2025, 13:58
1491
Припинення вогню можливе в небі чи на морі, але про перемир'я на суходолі не може йти мова.
Сергей Лещенко, Владимир Путин
Україна готова до перемир'я, але воно не має дати агресору можливості відновити війну / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, УНІАН

Що сказав Лещенко:

  • Україна пропонує припинити вогонь з неба та на морі
  • Перемир'я на суходолі неможливе через ризик поновлення війни

В України є план припинення вогню, однак він не передбачає перемир'я на суходолі. Про це в етері телемарафону заявив радник керівника Офісу президента України Сергій Лещенко.

За його словами, Україна готова погодитись на припинення обстрілів, в тому числі об'єктів енергетики, але припинити вогонь на суші неможливо через надто високі ризики.

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"Він (Трамп - Главред) каже: чи є план припинення вогню? Ми відповідаємо, що в нас є план припинення вогню. Пропонуємо припинити вогонь з неба. Йдеться про дрони, ракети, балістику. А також пропонуємо припинити вогонь на морі. Ми беремо зобов'язання не атакувати. Це, до речі, парадоксально. Адже у нас в Чорному морі ініціатива в руках. Також пропонуємо енергетику не атакувати. Тобто Трамп постійно народжує ініціативи для того, щоб в переговорному процесі свого візаві підводити до потрібного йому результату. Але й в України є що відповісти. Ви хочете перемир'я - ми готові", - наголосив представник ОП.

Україна має план припинення вогню: в ОП розкрили деталі
Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Лещенко пояснив, що перемир'я на суходолі загрожує відновленням сил країни-агресорки Росії, яка зможе атакувати Україну знову вже за кілька місяців, зокрема за рахунок посилення військовослужбовцями з Північної Кореї.

Припинення вогню в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що президент Франції Еммануель Макрон заявив, що справедливого миру в Україні не можна досягнути шляхом припинення вогню, адже такий крок призведе до капітуляції країни.

Напередодні голова оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко повідомив, що у 2025 році війна в Україні не завершиться, але можливе тимчасове перемир'я.

Раніше також керівник Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко попередив, що Росія хоче, щоб в Україні був режим припинення вогню, однак це не означатиме мир.

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Хто такий Сергій Лещенко?

Сергій Анатолійович Лещенко (нар. 30 серпня 1980, Київ, УРСР) — український політик, народний депутат ВРУ VIII скл., член Комітету з питань запобігання і протидії корупції, радник керівника Офісу Президента.
Заступник головного редактора "Української правди" (2002—2014).
Член наглядової ради "Укрзалізниці" (з грудня 2019 року).
У січні 2020 року обраний керівником новоствореного комітету з питань комплаєнсу та антикорупції, пише Вікіпедія.

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