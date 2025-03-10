"Почнеться похолодання": синоптик назвала точні дати негоди в Україні

Уже завтра дощі ймовірні на Закарпатті, Прикарпатті, у Чернівецькій області.

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Синоптик назвала точні дати негоди в Україні/ колаж: Главред, фото: УНІАН

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Прогноз погоди від Наталії Діденко

Прогноз погоди від Укргідрометцентру

Протягом 14-15 березня на півночі та заході України температура повітря суттєво знизиться: спочатку до +6...+12°С, далі до +2...+7°С. Про це написала синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

"Південна частина, східні області та значна частина центру ще побудуть у теплій погоді, однак і там із 17-го березня також почнеться вирівнювання березневих процесів у бік похолодання", - зазначає синоптик. відео дня

У вівторок, 11 березня, в Україні збережеться тепла погода з денною температурою повітря +14...+20°С.

Дощі пройдуть на Закарпатті, у Карпатах та місцями в північних районах Рівненської, Волинської та Житомирської областей.

У більшості областей України - без опадів. Вітер до 15-20 м/с.

У Києві 11 березня очікується максимальна температура повітря +17...+19°С. Опади малоймовірні. Вітер поривчастий, південно-західного напрямку.

У більшості регіонів очікується хмарна погода. Дощі ймовірні на Закарпатті, Прикарпатті, у Чернівецькій області.

Вдень у більшості регіонів буде +17,+18°С, залежно від регіону. На Закарпатті, у Донецькій та Луганській областях, максимально температура підніметься лише до +14°С.

За словами Діденка, похолодання в столиці почнеться в суботу, ще й із дощем.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у вівторок, 11 березня, температура вночі опуститься до +6°...+4°, а вдень буде +17°...+19°. Мінлива хмарність.

Погода в Україні 11 березня / Фото: meteoprog

У середу, 12 березня, температура вночі опуститься до +9°...+7°, а вдень буде +17°...+19°. Хмарно з проясненнями. Невеликий дощ.

Погода в Україні 12 березня / Фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, керівниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталя Голеня прогнозувала, що, згідно з розрахунками, цьогорічна весна буде ранньою і розпочнеться вчасно, за календарем.

Нещодавно синоптик Наталка Діденко писала, що слід не забувати, що на календарі - березень, і тепло в Україні тимчасове, ще буде і похолодання, і мокрий сніг, і снігова каша під ногами.

Главред із посиланням на синоптика Володимира Деркача повідомляв, що в перші дні квітня не варто чекати справжнього весняного тепла. Водночас друга декада квітня розділиться на дві частини: перша буде більш вологою і вітряною. Вночі, зрідка навіть можливий невеликий "мінус", вдень - помірний "плюс". Друга частина цієї декади буде теплішою і без опадів.

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Хто така Наталя Діденко Наталка Діденко - українська метеорологиня, телеведуча, блогерка. Працювала синоптиком в Українському гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наташею Діденко", пише Вікіпедія.

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