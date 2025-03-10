РФ може почати нову війну: з'явився несподіваний сценарій

Москва може здійснити операцію проти однієї з країн Альянсу під чужим прапором, не виключає Віталій Кулик.

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/ Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, nato.int

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Країна-агресор РФ може спробувати "провести тест" для НАТО

Європа може перейти до розмови про нові військові об'єднання

Політичний експерт, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик не виключив варіант, за якого країна-агресор РФ спробує "провести тест" для НАТО.

Як підкреслив він в інтерв'ю Главреду, Москва може здійснити операцію проти однієї з країн Альянсу під чужим прапором і подивитися на реакцію Альянсу.

"Чи впишуться США, чи буде здатний Альянс до оперативної реакції і протидії агресору тощо. І щось мені підказує, що все це не відбудеться. Думаю, це розуміють і наші європейські партнери теж", - каже експерт.

У зв'язку з цим він не виключає, що досить швидко Європа може перейти до розмови про військові або політичні інтеграційні об'єднання другого покоління, наприклад, за участю Британії, Польщі, країн Балтії та України.

"Зі спільними оборонними кластерами, виробництвом зброї, взаємопроникними системами реагування, обміном розвідувальною інформацією, плануванням операцій, можливостями перекидання озброєних підрозділів після припинення війни або надання послуг з безпеки один на одного", - додав Кулик.

Дивіться відео - інтерв'ю Віталія Кулика:

Як повідомляв Главред, РФ відпрацювала напад на країни НАТО. Москва, ймовірно, буде прагнути вийти до кордонів Туркуського договору 1743 року, стверджує фінське видання.

Ситуація на фронті та дії агресора Росії вказують на те, що Кремль не налаштований на переговори з Україною та встановлення тривалого миру. Москва формує нові військові дивізії, посилює співпрацю з КНДР і демонструє підготовку до потенційного конфлікту з НАТО, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни.

Європа готується до війни з Росією. І як би РФ не гархорилася, у цій війні вона зіткнеться з тим, до чого не буде готова, вважає журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник.

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Хто такий Віталій Кулик? Віталій Кулик (22 вересня 1976, Київ) - український політичний експерт, колишній головний консультант Національного Інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО. З 1998 року і по сьогодні - директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

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