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"Важливий для окупантів": дрони атакували один із найбільших НПЗ у РФ

Маріна Фурман
10 березня 2025, 08:29
287
НПЗ у Самарській області є цінним обʼєктом для росіян, оскільки забезпечує стабільні постачання пального для військових операцій.
удар по НПЗ
Цієї ночі в Росії лунали вибухи / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Коротко:

  • Дрони атакували НПЗ у Самарській області
  • Обʼєкт важливий для росія, оскільки забезпечує стабільні постачання пального для військових операцій
  • У Міноборони РФ відзвітували про збиті дрони

У ніч на 10 березня, зазнав атаки безпілотників Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області Росії. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони Андрій Коваленко.

Він уточнив, що потужність цього НПЗ сягає 8,8 млн тонн нафти на рік, що робить його одним із десяти найбільших у РФ.

відео дня

"Завод виробляє широкий спектр нафтопродуктів, включаючи бензин, дизельне паливо та мазут, які критично важливі для транспорту і військової техніки", - написав голова ЦПД.

Коваленко додав, що для російських окупантів НПЗ у Самарській області має стратегічне значення, оскільки забезпечує стабільні постачання пального для військових операцій.

Нагадаємо, близько 23:30 було оголошено про дронову загрозу у Самарській області. Невдовзі з’явилися повідомлення про вибухи, які було чути в області, зокрема, в Новокуйбишевську, де люди писали про нічну "бавовну".

РосЗМІ опублікували відеозаписи з камер спостереження, зняті в районі Новокуйбишевська, на яких видно спалахи в небі, схожі на вибухи, а також чути сирени та характерні звуки від БпЛА.

Пізніше у Міноборони РФ традиційно заявили про знищення нібито 9 українських безпілотних літальних апаратів.

"Три - над територією Самарської області, по два БпЛА знищено над територіями Воронезької й Орловської областей і по одному - над територіями Бєлгородської та Курської областей", - написали у Міноборони країни-агресора.

Удари по цілях РФ - останні новини

Нещодавно відразу два нафтопереробні заводи й одну нафтобазу атакували ударні безпілотники в країні-агресорі РФ. За даними росЗМІ, внаслідок масованої атаки БПЛА в Ростовській області загорівся нафтопровід, а у Новошахтинську Ростовської області загорівся нафтопереробний завод. Також у Сизрані Самарської області безпілотники атакували НПЗ.

У ніч на 3 березня в російській Уфі прогриміли вибухи після атаки невідомих дронів. Під удар потрапив нафтопереробний завод Башнефти. У результаті спалахнула пожежа.

Як раніше повідомляв Главред, в ніч на 24 лютого у Рязані прогриміли вибухи –дрони атакували один із найбільших у Росії НПЗ. Рязанський нафтопереробний завод потрапляє під удар уже втретє з початку 2025 року.

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Хто такий Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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НПЗ атака дронів Удари вглиб РФ
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