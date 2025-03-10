Опубліковано мирний план щодо України: про що домовилися в Женеві

Цей мирний план передбачає припинення вогню, створення буферної зони і не тільки.

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У Женеві підготували мирний план щодо України / Колаж: Главред, фото: 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ ЗС України

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У Женеві розробили мирний план щодо України

Розробкою мирного плану займалися США, Україна, Євросоюз і РФ

Мирний план передбачає припинення вогню, створення буферної зони і не тільки

У Швейцарії розробили перший мирний план для України, в якому детально описані кроки і технічні аспекти для припинення вогню. Підготовкою документа займалися представники України, РФ, США та Євросоюзу. Мирний план представив Женевський центр політики безпеки.

Цей документ пропонує припинення вогню, як перший крок на шляху до ширшого пакета угод, включно з політичним врегулюванням. Також під контролем буде озброєння і заходи з розвитку довіри та безпеки між НАТО і Росією, стратегічна стабільність між США і РФ, а також дискусії про майбутнє європейської безпеки.

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Женевський мирний план передбачає

1. Створення буферної зони

Ширина буферної зони має становити 10-15 км. Її мають покинути війська обох сторін, також заборонятиметься використання безпілотників. Можливість літати матимуть лише БПЛА міжнародних спостерігачів.

Сторони повинні будуть відвести зброю від лінії зіткнення:

артилерію - на 50 км;

РСЗВ - на 70 км;

РСЗВ "Торнадо-С", "Ураган", "Смерч", "Точка У" - на 150 км.

Буде введено заборону на розгортання крилатих ракет і ракет середньої дальності в окремих районах РФ. Такий документ стосуватиметься і морської безпеки.

2. Патрулювання буферної зони

Займатися патрулюванням буферної зони будуть 5000 цивільних і поліцейських. Їхню безпеку охоронятимуть до 10 тисяч іноземних військових. Країни, які надаватимуть свої війська, будуть узгоджені і з Україною, і з РФ.

3. миротворча місія

На території України в районі буферної зони діятиме місія під мандатом ООН. Ці спостерігачі контролюватимуть відведення важкого озброєння і дотримання режиму припинення вогню.

4. Спільна комісія

Планується створення спільної комісії, яка займатиметься вирішенням питанням обміну полоненими, розмінування територій, організації гуманітарних коридорів. Також через цю комісію обидві сторони зможуть притягнути одна одну до відповідальності за недотримання умов припинення вогню.

Мирні плани для України - останні новини

Нагадаємо, у Лондоні відбувся європейський саміт, де обговорили гарантії безпеки для України, підтримку оборонної промисловості та можливе перемир'я. Лідери зазначили, що санкції проти Росії збережуться до встановлення стійкого миру. Перемир'я має розпочатися з обміну полоненими та повернення дітей.

Також Макрон заявив, що Франція і Велика Британія пропонують місячне перемир'я, яке стосуватиметься тільки атак з повітря, моря та енергетичної інфраструктури. За його словами, це перший етап перед розгортанням миротворчих сил, а переговори за планом триватимуть кілька тижнів.

Крім того, керівник Центру громадської аналітики Вежа, голова Благодійного фонду Нова дорога Валерій Клочок розкрив деталі мирного плану президента США Дональда Трампа. За його словами, він включатиме кілька етапів, зокрема:

припинення активних бойових дій;

політичний процес в Україні: питання скасування або продовження воєнного стану, що відбуватиметься під контролем США;

через кілька місяців відбудеться підписання остаточної мирної угоди. У цей момент Україна увійде у виборчий процес.

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