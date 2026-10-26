Українці знову будуть без світла: які відключення заплановані на 27 жовтня

В "Укренерго" попередили про можливі зміни через енергетичний терор РФ.

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Українська енергосистема продовжить працювати з обмеженнями / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

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В низці областей України завтра будуть діяти графіки відключень світла

Обмеження споживання почнуть діяти з 6 ранку

Ситуація в енергосистемі протягом доби може змінитися

У вівторок, 27 жовтня, у частині областей України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії. Про це повідомила компанія "Укренерго".

З 06:00 до 23:59 будуть діяти графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів обсягом від 1.5 до 2.5 черг.

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"Причина запровадження обмежень - наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти", - йдеться у повідомленні.

В Укренерго наголосили, що ситуація в енергосистемі може змінюватись через обстріли країни-агресора Росії, тому українцям варто стежити за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу.

Черги відключень світла / Інфографика: Главред

Який найгірший сценарій відключень світла можливий цього року для киян - прогноз експерта

Главред писав, що за словами експерта з енергетичних питань Олександра Харченка, тривалість відключень електроенергії в Києві може сягати майже цілої доби - до 18 годин на добу.

Водночас навіть за найгіршого сценарію відключення електроенергії навряд чи торкнуться всього міста і усувати пошкодження або доставляти генератори та мобільні котельні будуть досить оперативно.

Енергетичний терор РФ і відключення світла в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що російські атаки на енергетичну інфраструктуру погіршують підготовку України до опалювального сезону. Через пошкодження об'єктів теплової генерації та електропідстанцій ситуація складніша, ніж прогнозувалося раніше, однак наразі не є критичною.

Раніше повідомлялося, що Росія розраховує цієї зими завдати Україні масштабної шкоди та домогтися капітуляції країни, зруйнувавши її енергетичну інфраструктуру.

Напередодні стало відомо, що 26 жовтня у частині областей України протягом дня застосовували графіки відключення світла. Обмеження для всіх категорій споживачів становили від однієї до двох черг.

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Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

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