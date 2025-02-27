Переговори з Трампом та гарантії безпеки: головні новини України (дайджест)

Новини України 27 лютого станом на 22:00: ключові події дня, включно з військовою ситуацією, дипломатичними заявами та важливими внутрішніми рішеннями.

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Головні новини України станом на 22:00 27 лютого / Колаж Главред, фото: УНІАН, Офіс президента України, Donald J. Trump/Facebook

Головні новини України станом на 22:00. Добірка Главреда:

Кремль хоче захопити три великих українських міста - ISW

У Кремля немає можливості захопити великі міста військовим шляхом, тому РФ вимагає від України відмовитися від Запоріжжя, Херсона і Краматорська через політичний тиск і переговори. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

За даними ISW, Росія продовжує заявляти про намір захопити Запорізьку, Донецьку, Луганську та Херсонську області повністю. Однак великі міста, такі як Запоріжжя (706 тис. осіб), Херсон (275 тис.) і Краматорськ (147 тис.), залишаються під контролем України.

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Друге відправлення військ: КНДР надіслала тисячі своїх військових до РФ

Північна Корея відправила додаткові війська в Курську область Росії. Точна кількість військового контингенту залишається невідомою. Ймовірно, йдеться про контингент у від тисячі до трьох тисяч осіб.

Як пише Reuters з посиланням на розвідку Південної Кореї, КНДР відправила додаткові військові підрозділи до місць бойових дій у Курській області Росії. У цьому регіоні армія РФ веде бої з українськими військовими, які здійснили перехід через кордон у західній частині Росії.

У Трампа зробили заяву про Україну і розкрили деталі переговорів із Росією

Делегація Сполучених Штатів у рамках зустрічі з представниками агресора Росії 18 лютого в Саудівській Аравії намагалася з'ясувати, чи налаштована Москва на завершення війни проти України. Без закінчення війни Кремль не може розраховувати на відновлення відносин з американцями. Про це заявив державний секретар Марко Рубіо.

Як повідомили у пресслужбі Держдепу, він розповів про те, що того дня переговорів щодо України не було.

На Київщині спалахнула масштабна пожежа після атаки дронів: що горіло

Унаслідок російської атаки дронів уночі 27 лютого в Київській області спалахнула масштабна пожежа на одному з промислових об'єктів. У регіоні працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.

Як повідомили в Київській ОВА, область була під масованою атакою ворожих БПЛА. Повітряна тривога тривала близько 7 годин.

Армія України позбавила РФ однієї з ключових переваг на фронті - Forbes

Сили оборони України знайшли спосіб боротьби з російськими коригованими авіаційними бомбами (КАБами) - небезпечною ворожою зброєю, якій раніше було мало можливостей протистояти. Агресор Росія тепер не може застосовувати їх з такою шкодою, як раніше, оскільки ефективно працюють українські засоби радіолокаційної боротьби.

У матеріалі Forbes йдеться про те, що російські окупанти, як і раніше, застосовують КАБи на фронті, однак ця зброя вже не працює так, як раніше. Причина - проблема взаємодії з системами супутникової корекції, адже українські фахівці ефективно використовують РЕБ.

Армія РФ наступає, щоб захопити 3 населені пункти на одному напрямку - Сирський

Російські окупанти активізували наступальні дії в Донецькій області на Новопавлівському напрямку. Загарбники проводять інтенсивний наступ, намагаючись прорвати оборону українських військ і захопити три населені пункти.

В українській армії вжили низку заходів для поліпшення взаємодії військових частин і підрозділів, провели перегрупування військ, що сповільнило просування ворога на більшості загрозливих ділянок. Про це розповів Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Зеленський поставив умову США щодо договору про копалини: ЗМІ дізналися деталі

Рамкова угода про видобуток Сполученими Штатами рідкоземельних металів в Україні передбачає і додатковий економічний договір. Однак президент Володимир Зеленський не збирається підписувати другий документ, якщо там не буде гарантій безпеки для Києва.

У статті The Economist йдеться про те, що початковий рамковий документ, який мають підписати Україна і США, не потребує ратифікації з боку Верховної Ради. Однак другий документ, який Зеленський, за інформацією журналістів, не має наміру підписувати, передбачає схвалення парламентом.

"Україна воює з братами": президент Колумбії скандально висловився, Київ відреагував

Президент Колумбії Густаво Петро заявив, що українці воюють нібито "зі своїми слов'янськими братами". У Міністерстві закордонних справ України відреагували на таку заяву, розкритикувавши її.

Колумбійський президент опублікував у соцмережі Х допис, у якому звинуватив українського президента Володимира Зеленського в тому, що він нібито дозволив маніпулювати собою європейцям, "які не знають, куди вони йдуть, чи то до Гітлера, чи то в нікуди".

Україну накриє брудна хмара, буде важко дихати: стала відома дата

Україну з 1 березня накриє брудна хмара, якість повітря різко погіршиться.

Про це свідчать дані погодного радара Ventusky. Згідно з інформацією зазначеного ресурсу, погіршення якості повітря спостерігатиметься протягом кількох днів.

РФ потрібна перерва на фронті: Буданов назвав імовірні терміни завершення війни

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов прокоментував питання щодо переговорів про перемир'я або стійкий мир в Україні.

Як підкреслив він в інтерв'ю Укрінформу, країна-агресор РФ використовує тактику "батога і пряника".

У Трампа розкрили плани щодо Росії та Китаю і назвали головну мету

США ставлять перед собою завдання послабити альянс агресора РФ і Китаю. Вашингтону не вигідні відносини Пекіна і Москви. У цьому контексті для Штатів буде краще, щоб були відносини з Росією. Про це заявив державний секретар Марко Рубіо.

Як повідомляє Bloomberg, він розповів про те, що для Вашингтона важливо послабити китайсько-російські відносини, але водночас не допустити розколу між двома ядерними державами.

Розробка копалин в Україні: у Франції зробили гучну заяву

Франція з жовтня минулого року веде переговори з Україною щодо розробки українських корисних копалин для її оборонної промисловості, заявив міністр оборони Себастьян Лекорню.

Париж працював над цією темою протягом кількох місяців, починаючи з осені минулого року, коли Володимир Зеленський під час візиту до Парижа поставив питання про сировину у своєму Плані перемоги, пояснив він у коментарі franceinfo.

Мокрий сніг і дощ накриють частину областей: в Україну вривається циклон Reiner

Погоду в Україні в останній день зими, 28 лютого, визначатиме вплив циклону Reiner.

Частину українських областей накриють мокрий сніг і дощ. Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко.

Хто в Кремлі найбільше впливає на Путіна: Буданов назвав прізвища

У керівництві країни-агресора Росії відбулися певні перестановки, проте їх не можна назвати суттєвими. Позиції колишнього міністра оборони Сергія Шойгу значно послабилися, тоді як Микола Патрушев, як і раніше, зберігає свій вплив. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

В інтерв'ю Укрінформу він розповів про те, що обстановка в процесі ухвалення рішень у РФ не змінилася.

"Захоплення" РФ ключового селища на сході: у ДШВ зробили важливу заяву

Підрозділи Сил оборони України не допускають російських окупантів у селище Білогорівка Луганської області, розповів прес-офіцер 81-ї бригади ЗСУ Володимир Голягін.

Як підкреслив він у коментарі УП, не підтверджено факт проникнення росіян у Білогорівку.

Країна-окупант Росія воюватиме доти, доки при владі Володимир Путін і сформована ним військово-політична верхівка. Кремль може скористатися паузою і накопичити сили, тому Україні потрібно керуватися принципом "хочеш миру - готуйся до війни". Про це заявив голова Ради резервістів Збройних сил України Іван Тимочко.

В інтерв'ю Українське радіо він поділився думкою про те, що війна - фактор виживання диктатури Путіна, тому навряд чи можна говорити про її повноцінне завершення.

Угоду між Україною та Сполученими Штатами "Про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відновлення України" зможуть підписати очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко та глава МЗС Андрій Сибіга. Про це йдеться в офіційному розпорядженні Кабінету міністрів України.

Кабінет міністрів України оприлюднив розпорядження про підписання угоди зі США про рідкоземельні метали, підтвердивши позитивне рішення щодо цього документа.

"Трамп і Путін обдурять один одного": аналітик сказав, що зараз варто робити Україні

Президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін не чинитимуть спільного тиску на Україну.

Між США і країною-агресором Росією ще виникне низка скандалів на різному ґрунті. Таку думку висловив політичний аналітик та історик Олександр Палій в інтерв'ю Главреду.

"Путін - абсолютно нікчемний гопник": якою в найближчі місяці буде війна в Україні

Російський диктатор Володимир Путін не хоче закінчувати війну в Україні. Мирні переговори йому невигідні. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний аналітик та історик Олександр Палій.

При цьому Путін буде обманювати американського президента Дональда Трампа, щоб якомога довше воювати.

"Це робив і Путін, і Єльцин": у РНБО сказали, для чого Росії потрібен мир

РФ розглядає припинення вогню не як крок до миру, а лише як інструмент для тимчасової паузи, що дасть їй змогу відновити сили і продовжити агресію проти України. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

"Росія не дивиться на світ, як на світ. Росія дивиться на все як на припинення вогню заради паузи, щоб зализати рани, проводити інформаційну та політичну дестабілізацію України заради подальшої військової агресії знову", - зазначив він.

Важливе рішення щодо України: відомі нові деталі переговорів Ердогана з Лавровим

Туреччина, яка має другу за чисельністю армію в НАТО після США, готова розглянути можливість відправки військ для миротворчої місії в Україні. Про це повідомляє видання Bloomberg із посиланням на чиновників, обізнаних із цим питанням.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган обговорив це питання з президентом України Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим під час окремих зустрічей в Анкарі на початку місяця, повідомили джерела на умовах анонімності.

Переговори РФ і США у Стамбулі: з'явилася реакція України

Росія і США проводять переговори в Стамбулі. Однак Україна не була проінформована про це. Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий. Відео розлетілося в Мережі.

Тихий додав, що, ймовірно, ці переговори не стосуватимуться України, але МЗС стежитиме за заявами сторін.

Підірвано командний пункт РФ: деталі потужного удару по росіянах на Запоріжжі

Українські захисники завдали високоточного удару по житловій будівлі біля окупованого села Копані Пологівського району Запорізької області, яка використовувалася окупантами РФ.

Про вдалі дії Повітряних сил Збройних сил України 25 лютого йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Трамп передумав зустрічатися із Зеленським, але втрутився Макрон - BFMTV

Візит президента України Володимира Зеленського до Вашингтона, запланований на 28 лютого, нібито опинився під загрозою скасування. Втручання президента Франції Емманюеля Макрона допомогло зберегти зустріч. Про це повідомила телевізійна мережа BFMTV із посиланням на дипломатичні джерела.

Не тільки іноземні війська: у МЗС сказали, що потрібно для безпеки України

Для довгострокової безпеки Україні потрібні не тільки іноземні війська, а й літаки союзників для патрулювання неба і моря. Про це розповів речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий під час брифінгу, передає Інтерфакс.

Дональд Трамп своїми різкими заявами щодо Росії та можливого завершення війни в Україні створює враження, що здатен домовитися з Володимиром Путіним. Однак його нібито проросійські висловлювання мають прагматичне підґрунтя. Як зазначив радник голови ОПУ Михайло Подоляк у коментарі 24 Каналу, Путін зі свого боку використовує лестощі щодо Трампа, щоб налагодити переговори зі США в Ер-Ріяді та Стамбулі.

На думку Подоляка, відносини між Вашингтоном і Москвою з часом зайдуть у глухий кут, після чого Кремль почне відкрито ображати США і відмовлятися від будь-яких компромісів.

США планують заробити понад $20 млрд: у Білому домі оцінили угоду з Україною

США очікують отримати близько $20 млрд доходу від угоди з видобутку рідкоземельних та інших корисних копалин в Україні. Фактичний прибуток може бути вищим. Про це радник Білого дому з економічних питань Кевін Гассет у коментарі кореспонденту Келлі Маєр.

За умовами угоди, частина доходів від українських мінеральних ресурсів передаватиметься до фонду. Він перебуватиме під спільним контролем США та України.

Президент США Дональд Трамп заявив, що "не може повірити", що назвав президента України Володимира Зеленського "диктатором". Про це він сказав під час зустрічі з прем'єром Великої Британії Кіром Стармером, цитує BBC.

Журналісти запитали у лідера Штатів, чи досі він вважає Володимира Зеленського "диктатором".

"Вступу до НАТО не буде": Трамп заявив про гарантії безпеки для України

27 лютого президент Сполучених Штатів Дональд Трамп розпочав зустріч із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Головною темою обговорення стала війна Росії проти України.

Як повідомляє The Guardian, Трамп під час спілкування з журналістами зазначив, що для нього велика честь приймати Стармера в Овальному кабінеті, назвавши його "особливою людиною".

Також американський лідер додав, що часто бував у Великій Британії і планує відвідати країну знову в найближчому майбутньому.

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