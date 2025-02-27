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Хто в Кремлі найбільше впливає на Путіна: Буданов назвав прізвища

Андрій Ганчук
27 лютого 2025, 13:51оновлено 27 лютого, 14:50
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Роль Шойгу в ухваленні рішень помітно знизилася, зазначив Кирило Буданов.
Буданов, Патрушев
Шойгу Патрушевим не став і тепер працює лише як технократ - Буданов / Колаж: Главред, фото: Главред, Кремль

Що розповів Буданов:

  • Патрушев зберіг свій вплив
  • Позиції Шойгу значно послабилися

У керівництві країни-агресора Росії відбулися певні перестановки, однак їх не можна назвати суттєвими. Позиції колишнього міністра оборони Сергія Шойгу значно ослабли, тоді як Микола Патрушев, як і раніше, зберігає свій вплив. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

В інтерв'ю Укрінформу він розповів про те, що обстановка в процесі ухвалення рішень у РФ не змінилася.

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"Нічого не змінилося. Єдине - роль (Сергія, - ред.) Шойгу (колишнього міністра оборони РФ, - ред.) сильно впала. При цьому позиції (Миколи, - ред.) Патрушева (помічника Путіна, - ред.) залишилися майже незмінними", - сказав Буданов.

Також він додав, що незважаючи на впливовість посади секретаря Радбезу РФ, Шойгу у своїх діях обмежений. Тоді як кабінет Патрушева розташований у Кремлі, і це зайвий раз підкреслює його статус.

"Шойгу Патрушевим не став. Він навіть заступників своїх призначити не може. Нормально працює, але лише як технократ, який займається бюрократичними та організаційними питаннями", - підкреслив Кирило Буданов.

Відставки Шойгу і Патрушева та їхні нові призначення - що про це відомо:

Як повідомляв Главред, у січні минулого року в Інституті вивчення війни дійшли висновку, згідно з яким у найближчому оточенні Путіна відбувається протистояння кланів. Путін і глава Роснефти Сєчін "атакували" Шойгу і Патрушева, а ті у відповідь завдали "удару" по Сєчіну.

За декілька місяців, 12 травня, Путін відправив Шойгу і Патрушева у відставку. Шойгу призначили новим секретарем Радбезу РФ, а Патрушев згодом став помічником Путіна.

Путін не захотів сваритися з Патрушевим, а над Шойгу трохи познущався, вважає політолог Володимир Фесенко. Політолог нагадав, що сина Патрушева - Дмитра Патрушева - Путін фактично підвищив, оскільки Патрушева-молодшого призначили на посаду заступника голови уряду РФ.

Хто такий Кирило Буданов

Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

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ГУР Микола Патрушев Сергій Шойгу Кирило Буданов
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