До 30 тисяч: ЗМІ дізналися про плани Європи щодо миротворців в Україні

У Європі почалися більш серйозні консультації щодо відправлення миротворців в Україну.

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ЗМІ дізналися про плани Європи щодо миротворців в Україні / Колаж: Главред, Фото: Facebook/NATO

Ви дізнаєтеся:

Миротворців не розміщуватимуть на лінії фронту

Франція може виділити для України 10 тисяч військових

Що передбачає попередній план відправки миротворців в Україну

Країни Європи можуть відправити в Україну своїх миротворців, які стежитимуть за припиненням вогню. Очікується, що до контингенту увійдуть до 30 тисяч солдатів. Про це пишуть The Washington Post і журналіст The Times Лариса Браун у соцмережі X.

Як розповіли WP неназвані чиновники, останніми днями в Європі почалися серйозніші консультації щодо відправлення миротворців до України. Це сталося після того, як США надіслали європейським країнам опитувальник про те, які сили та обладнання вони можуть виділити для України.

відео дня

Джерела видання зазначили, що останній обговорюваний у Європі варіант передбачає створення сил "запевнення" або "стримування", до яких увійдуть від 25 тисяч до 30 тисяч солдатів. Миротворців не розміщуватимуть на лінії фронту, але вони будуть готові відповісти, якщо Росія відновить агресію.

При цьому, як додали співрозмовники WP, для миротворців може бути передбачено підкріплення за межами України на випадок, якщо їм буде потрібно швидко нарощувати чисельність і переміщатися.

Два чиновники уточнили, що Франція провела більш глибоке планування і дійшла висновку, що може виділити для України 10 тисяч військових. При цьому інші європейські союзники залишаються більш неспокійними або мають обмежені збройні сили.

Водночас Лариса Браун стверджує, що попередній план відправки миротворців в Україну передбачає:

розгортання під керівництвом Європи до 30 000 військовослужбовців у ключових містах, портах і критично важливих об'єктах національної інфраструктури по всій Україні. Їх не буде на сході;

технічний моніторинг кордону з використанням розвідувальної авіації, супутників у космосі та безпілотників для забезпечення "повної картини того, що відбувається".

захист повітряного простору і відновлення комерційних польотів, а також можливість "відстежувати і відбивати атаки".

підтримкою виступатимуть американські літаки, що базуються в Румунії та Польщі і готові відповісти в разі потреби, а також великі сухопутні війська на східному кордоні, готові до перекидання.

Миротворці для України - останні новини

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що для підтримки миру між Україною і Росією необхідний контингент у 100 тисяч миротворців. Україна вже підготувала спеціальну карту для союзників.

Також Україна обговорить з Європою можливість розміщення миротворчих військ. Деякі країни вже висловили готовність до цього. Йдеться про армію чисельністю 1-1,5 млн військових, яка могла б захистити Україну від майбутнього наступу РФ.

Крім цього, Велика Британія переконує США розмістити в Україні більше систем ППО для захисту потенційної миротворчої місії, повідомляє The Times. США не виключають можливості надання повітряного прикриття.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія і Франція розглядали можливість відправки військ в Україну після укладення мирної угоди. Однак Лондон офіційно утримується від коментарів.

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