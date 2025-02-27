"Путін - абсолютно нікчемний гопник": якою в найближчі місяці буде війна в Україні

Російський диктатор Володимир Путін робитиме все, щоб продовжувати війну в Україні.

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Володимир Путін не хоче закінчувати війну в Україні / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, Главред

Що говорить Палій:

Путін не хоче закінчувати війну в Україні

РФ відтягує мирні переговори

Путін буде весь час обманювати Дональда Трампа

Російський диктатор Володимир Путін не хоче закінчувати війну в Україні. Мирні переговори йому невигідні. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний аналітик та історик Олександр Палій.

При цьому Путін буде обманювати американського президента Дональда Трампа, щоб якомога довше воювати.

"Путін буде обманювати. Він чіплятиметься за війну, оскільки це для нього персональне виживання. Він нікому там не потрібен. Путін свою країну навіть не завів кудись, як Сусанін, а просто стукнув нею об стіну, причому так стукнув, що дихати вона вже не буде. І ось, щоб доводити, що він для чогось потрібен, Путіну необхідна ця війна. Тому він буде обманювати, іншого шляху він не знає. Щойно він переходить у стадію мирного нормального розвитку, він абсолютно неконкурентоспроможний. Тоді для всієї Росії стає очевидно, що король голий і абсолютно нікчемний. Він завів Росію кудись, де "не видно ні зги", - сказав Палій.

Дивіться відео з інтерв'ю Олександра Палія на Главреді:

Історик вважає, що РФ намагатиметься обіцяти "трильйони хабарів", вестиме розмови про ліщину, щоб не підписувати мирну угоду. Однак це тільки повільно топитиме Росію.

"А інші країни будуть повільно підбирати її шматки. Наприклад, за останні п'ять років Туреччина підібрала три ласі шматочки російської імперії: Туреччина тепер у Карабасі, в Сирії та Лівії. Саме цим займаються мудрі й орієнтовані на результат країни. А Путін - це просто гопник, якому довго щастило. Крім продажу брехливих слів, він взагалі нічого не вміє", - сказав Палій.

Переговори США і РФ - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що США і РФ не хотіли участі України в переговорах у Саудівській Аравії. Виключення Києва з переговорів може мати серйозні наслідки. Головним модератором був принц Саудівської Аравії, який намагався збалансувати інтереси всіх сторін. Однак результатом стало виключення України з дискусій.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що переговори між Росією та США в Саудівській Аравії відбулися без участі України, але держава ніколи не прийме ультиматуми РФ.

Стало відомо, чим завершилися переговори США і РФ у Саудівській Аравії 18 лютого. Пропагандистські ЗМІ пишуть, що переговори представників Росії та США проходили у два раунди. Загалом розмова тривала близько 4,5 години. Ушаков заявив, що переговори делегацій Росії та США пройшли непогано.

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Хто такий Олександр Палій Олександр Андрійович Палій (народився 7 жовтня 1974 року, Звенигородка, Черкаська область) - український історик, експерт-політолог, політичний консультант. У 2006-2010 рр. був провідним експертом Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при Міністерстві закордонних справ України. З 2010 року працює як політичний консультант. Олександр Палій є автором близько 70 наукових публікацій, близько 700 газетних і журнальних публікацій, 150 відеосюжетів, а також редактором 6 книг. Є автором книг: "Ключ до історії України" (2005), "Навіщо Україні НАТО" (2006), "Заборонити рашизм" (2023) тощо, пише Вікіпедія.

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