У Трампа пішли на поступки: у США розкрили дві умови угоди щодо копалин

Угода щодо рідкоземельних металів буде вигідна як США, так і Україні, сказав Скотт Бессент.

https://glavred.net/world/u-trampa-poshli-na-ustupki-v-ssha-raskryli-dva-usloviya-sdelki-po-iskopaemym-10641803.html Посилання скопійоване

У США розкрили деталі майбутньої угоди щодо викопних / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, УНІАН

Що сказав Бессент:

США не отримають у власність активи України

США не створюватимуть для України нового боргового тягаря

Доходи від угоди будуть спрямовані на розвиток України

У межах угоди щодо можливості Сполучених Штатів на розробку рідкоземельних металів в Україні американці не отримають право власності на активи і не створюватимуть для Києва новий борговий тягар. Новий підхід має забезпечити взаємну вигоду двох країн. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

"США не набуватимуть права власності"

У своїй статті для Financial Times він написав про те, що багато повідомлень щодо угоди спотворені або неправдиві.

відео дня

"Тому я вітаю цю можливість пояснити, яку користь це партнерство принесе обом нашим країнам", - зазначає міністр.

Як стверджує глава Мінфіну, підхід Трампа представляє нову модель продуктивного міжнародного партнерства двох держав.

"Давайте також чітко усвідомимо чим це не є. США не набуватимуть права власності на фізичні активи в Україні. Вони також не будуть обтяжувати Україну новими боргами", - сказав Бессент.

"США мають інвестувати разом із народом України"

Також він акцентував увагу на тому, що економічні способи тиску, які використовуються іншими гравцями, не відповідають ані американським, ані українським інтересам.

"Для того, щоб створити більшу цінність у довгостроковій перспективі, США повинні інвестувати разом із народом України, щоб обидві сторони були зацікавлені в отриманні якомога більшої вигоди", - запевнив Бессент.

Куди спрямовуватимуться доходи від видобутку рідкоземельних металів

Згідно з угодою, доходи від видобутку рідкоземельних металів спрямовуватимуться до фонду реконструкції та розвитку України.

У США будуть економічні та управлінські права в цих інвестиціях.

Коротко про корисні копалини України / Інфографіка: Главред

Бессент провів у Києві низку зустрічей

Крім того, міністр фінансів США в Києві провів низку зустрічей із представниками компаній, які роками працюють в Україні.

"І я говорив з багатьма іншими, які готові підтримати українську економіку шляхом встановлення справедливого і тривалого миру", - сказав Бессент.

Чіткий сигнал Росії

Бессент запевнив, що угода щодо рідкісноземельних металів прискорить відновлення України і надішле РФ чіткий сигнал: США інвестують у вільну і процвітаючу в довгостроковій перспективі Україну.

Куди ще підуть кошти від доходів

При цьому надходження від майбутніх доходів також будуть реінвестовані в сектори, що сприяють зростанню України.

Скотт Бессент підкреслив, що за угодою країни, які не надавали жодної допомоги Україні в захисті суверенітету, не зможуть отримати вигоду від відновлення країни або інвестицій.

Угода щодо рідкоземельних металів - що про це відомо:

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський відмовився підписувати договір зі США про видобуток американцями українських рідкоземельних металів. Президент пояснив, що угода не відповідає інтересам Києва і не містить гарантій безпеки.

Американські журналісти припускали, що Зеленський підпише угоду щодо корисних копалин 22 лютого, проте пізніше повідомлення було спростовано. В Офісі президента вважають, що документ, як і раніше, потребує доопрацювання.

Президент США Дональд Трамп фактично висунув Україні ультиматум: або Київ підпише угоду щодо рідкоземельних металів, або "будуть проблеми". Які конкретно можуть бути "проблеми", Трамп не уточнив.

Інші новини:

Що відомо про Financial Times? Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред