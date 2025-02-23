Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

У Трампа пішли на поступки: у США розкрили дві умови угоди щодо копалин

Андрій Ганчук
23 лютого 2025, 09:05
3131
Угода щодо рідкоземельних металів буде вигідна як США, так і Україні, сказав Скотт Бессент.
Бессент, Україна, США
У США розкрили деталі майбутньої угоди щодо викопних / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, УНІАН

Що сказав Бессент:

  • США не отримають у власність активи України
  • США не створюватимуть для України нового боргового тягаря
  • Доходи від угоди будуть спрямовані на розвиток України

У межах угоди щодо можливості Сполучених Штатів на розробку рідкоземельних металів в Україні американці не отримають право власності на активи і не створюватимуть для Києва новий борговий тягар. Новий підхід має забезпечити взаємну вигоду двох країн. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

"США не набуватимуть права власності"

У своїй статті для Financial Times він написав про те, що багато повідомлень щодо угоди спотворені або неправдиві.

відео дня

"Тому я вітаю цю можливість пояснити, яку користь це партнерство принесе обом нашим країнам", - зазначає міністр.

Як стверджує глава Мінфіну, підхід Трампа представляє нову модель продуктивного міжнародного партнерства двох держав.

"Давайте також чітко усвідомимо чим це не є. США не набуватимуть права власності на фізичні активи в Україні. Вони також не будуть обтяжувати Україну новими боргами", - сказав Бессент.

"США мають інвестувати разом із народом України"

Також він акцентував увагу на тому, що економічні способи тиску, які використовуються іншими гравцями, не відповідають ані американським, ані українським інтересам.

"Для того, щоб створити більшу цінність у довгостроковій перспективі, США повинні інвестувати разом із народом України, щоб обидві сторони були зацікавлені в отриманні якомога більшої вигоди", - запевнив Бессент.

Куди спрямовуватимуться доходи від видобутку рідкоземельних металів

Згідно з угодою, доходи від видобутку рідкоземельних металів спрямовуватимуться до фонду реконструкції та розвитку України.

У США будуть економічні та управлінські права в цих інвестиціях.

У Трампа пішли на поступки: у США розкрили дві умови угоди щодо копалин
Коротко про корисні копалини України / Інфографіка: Главред

Бессент провів у Києві низку зустрічей

Крім того, міністр фінансів США в Києві провів низку зустрічей із представниками компаній, які роками працюють в Україні.

"І я говорив з багатьма іншими, які готові підтримати українську економіку шляхом встановлення справедливого і тривалого миру", - сказав Бессент.

Чіткий сигнал Росії

Бессент запевнив, що угода щодо рідкісноземельних металів прискорить відновлення України і надішле РФ чіткий сигнал: США інвестують у вільну і процвітаючу в довгостроковій перспективі Україну.

Куди ще підуть кошти від доходів

При цьому надходження від майбутніх доходів також будуть реінвестовані в сектори, що сприяють зростанню України.

Скотт Бессент підкреслив, що за угодою країни, які не надавали жодної допомоги Україні в захисті суверенітету, не зможуть отримати вигоду від відновлення країни або інвестицій.

Угода щодо рідкоземельних металів - що про це відомо:

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський відмовився підписувати договір зі США про видобуток американцями українських рідкоземельних металів. Президент пояснив, що угода не відповідає інтересам Києва і не містить гарантій безпеки.

Американські журналісти припускали, що Зеленський підпише угоду щодо корисних копалин 22 лютого, проте пізніше повідомлення було спростовано. В Офісі президента вважають, що документ, як і раніше, потребує доопрацювання.

Президент США Дональд Трамп фактично висунув Україні ультиматум: або Київ підпише угоду щодо рідкоземельних металів, або "будуть проблеми". Які конкретно можуть бути "проблеми", Трамп не уточнив.

Інші новини:

Що відомо про Financial Times?

Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини США Володимир Зеленський Дональд Трамп новини України
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
"Морози ще затримаються": синоптики прогнозують холодне 24 лютого

"Морози ще затримаються": синоптики прогнозують холодне 24 лютого

13:22Синоптик
Майже на 15% за два місяці: ціна на популярний продукт в Україні різко "злетить"

Майже на 15% за два місяці: ціна на популярний продукт в Україні різко "злетить"

12:54Економіка
Плани Трампа щодо завершення війни в Україні: у Китаї зробили заяву

Плани Трампа щодо завершення війни в Україні: у Китаї зробили заяву

12:30Світ
Реклама

Популярне

Більше
Штраф у 16 000 гривень: водіїв України почали наказувати за дивне порушення

Штраф у 16 000 гривень: водіїв України почали наказувати за дивне порушення

Загадка для найрозумніших: де 3 відмінності між зображеннями чоловіка

Загадка для найрозумніших: де 3 відмінності між зображеннями чоловіка

Накриє весняна погода: стала відома точна дата потепління в Україні

Накриє весняна погода: стала відома точна дата потепління в Україні

Китайський гороскоп на сьогодні 23 лютого: Тиграм - суперечки, Свиням - стрес

Китайський гороскоп на сьогодні 23 лютого: Тиграм - суперечки, Свиням - стрес

Путін може "закрити СВО" цього понеділка: що буде з бойовими діями

Путін може "закрити СВО" цього понеділка: що буде з бойовими діями

Останні новини

13:22

"Морози ще затримаються": синоптики прогнозують холодне 24 лютого

12:54

Майже на 15% за два місяці: ціна на популярний продукт в Україні різко "злетить"

12:51

Мама трьох дітей Катя Осадча зізналася, чи буде четверта

12:30

Плани Трампа щодо завершення війни в Україні: у Китаї зробили заяву

11:49

Китайський гороскоп на завтра 24 лютого: Кроликам - конфлікт, Козлам - помста

Сотник: Трамп і Путін задумали поділ Європи, Україна – останній форпостСотник: Трамп і Путін задумали поділ Європи, Україна – останній форпост
11:48

24 лютого: початок Масляної, день ангела і що не можна робити

11:32

Рекорд з початку війни: Зеленський розкрив деталі масованого удару РФ по Україні

11:10

Росія "крихка зсередини": названо шанс на перемогу України у війніВідео

11:03

Любовний гороскоп на тиждень з 24 лютого по 2 березня

Реклама
10:51

РФ уповільнює наступ, але зміцнює позиції за допомогою Трампа - The Telegraph

09:57

У Зеленського зробили прогноз про угоду зі США щодо рідкоземельних металів

09:43

Британія і Франція готуються до розміщення військ в Україні: WSJ розкрив деталі

09:35

Фінансовий гороскоп на тиждень з 24 лютого по 2 березня

09:14

Трамп, "мінімізація збитків" і нова субʼєктністьПогляд

09:06

Гороскоп на тиждень з 24 лютого по 2 березня: Ракам - оновлення, Левам - успіх

09:05

У Трампа пішли на поступки: у США розкрили дві умови угоди щодо копалин

08:53

Російські дрони атакували вночі Київ, будинки та машини горіли в трьох районах

08:52

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 23 лютого (оновлюється)

08:38

Карта Deep State онлайн за 23 лютого що відбувається на фронті (оновлюється)

07:34

"Наступного тижня": у Трампа назвали несподіваний термін закінчення війни

Реклама
06:05

Тектонічні зсуви геополітики: чому старим правилам настав кінецьПогляд

05:30

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 5 секунд знайти цифру 23

05:00

Жінка почула тріск, а через хвилину була здивована тим, що "влетіло" в спальню

04:35

Що означає слово "кількаро": не всі зможуть пояснити правильне значенняВідео

03:30

Водії можуть втратити права через відсутність одного предмета в авто

01:04

Знають далеко не всі: які функції виконують незрозумілі кнопки на пульті

22 лютого, субота
23:40

Росія атакувала Україну ракетами і БпЛА: є жертва і постраждаліВідео

23:12

Чи вдарить 24 лютого РФ "Орєшніком": з'явився прогноз штучного інтелекту

23:01

Ціни рвонуть вгору вже у березні: в Україні подорожчає дуже популярний продукт

22:07

Україна передала США варіант угоди щодо копалин: в ЗМІ розкрили деталі

22:02

Штраф у 16 000 гривень: водіїв України почали наказувати за дивне порушення

21:46

Про що оголосить Путін 24 лютогоПогляд

21:45

Путін може "закрити СВО" цього понеділка: що буде з бойовими діями

21:00

"Путін планує забрати не тільки Україну": які ще три країни хоче собі РФ

20:40

Худюща Катерина Варнава назвала свій діагноз

20:38

Росія спробує розкачати протести. СБУ вже попередила про наслідки для учасників, - експерт

20:38

Другий раунд переговорів між США і РФ скоро стартує: Трамп назвав місце і дату

19:58

Ціни "злетять" до 5%: у березні декілька овочів "вдарять по кишені" українців

19:44

Долар пішов на зліт: економіст сказав, яким буде курс валют у березні

19:12

ЗСУ атакували супер-цінний об'єкт РФ: Генштаб здивував, що вдалось уразити

Реклама
18:44

Трагедія для світу рок-музики: в автокатастрофі загинув культовий музикант

18:38

"Зараз усе руйнується": Горбач пояснив наслідки щирого захоплення Трампа ПутінимВідео

18:31

Витримує температуру Сонця: Путін зробив абсурдну заяву про Орешник

17:39

США вимагають забагато: в CNN дізналися, що не так з угодою про копалини

17:35

Експерти закликали покласти в холодильник туалетний папір: у чому причина

17:27

На ЧАЕС зафіксовано новий осередок тління: розкрито правду про радіаційний фон

17:13

Аліну Кабаєву жорстко кинули в Росії

16:50

Трамп імітує несамовитість: названо головну вимогу від США до ЄвропиВідео

16:39

Україна очікує на нові винищувачі F-16 від Нідерландів цього року - Зеленський

16:18

Завершення чи продовження: Горбач сказав, до якої фази рухається війна в УкраїніВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти