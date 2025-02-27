Не лише іноземні війська: у МЗС сказали, що необхідно для безпеки України

Наразі серед союзників триває широка дискусія щодо військового контингенту, в якій Україна бере активну участь.

https://glavred.net/ukraine/ne-tolko-inostrannye-voyska-v-mid-skazali-chto-nuzhno-dlya-bezopasnosti-ukrainy-10643252.html Посилання скопійоване

В МЗС зробили заяву про миротворців / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

Ключові тези:

Україні потрібні не лише миротворці, а й літаки

Для довгострокової безпеки необхідна присутність союзників у Чорному морі

Для довгострокової безпеки Україні потрібні не лише іноземні війська, але літаки союзників для патрулювання неба та моря. Про це розповів речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий під час брифінгу, передає Інтерфакс.

Тихий нагадав, що сьогодні міністр закордонних справ Андрій Сибіга зробив важливу заяву в якій зазначив, що необхідно розширювати дискусії про контингент, який включатиме не лише сухопутні війська, а й питання гарантій безпеки в повітряному та морському просторі.

відео дня

"Це незвичайно важливо. І ми вважаємо, що якщо наші партнери і союзники готові вести розмову, обговорювати відправку контингентів для забезпечення миру і довгострокової безпеки в Україні, то, на нашу думку, цілком можливо так само говорити і про безпеку неба, про захист, про закриття українського неба, в тому числі патрулюванням наших союзників, їхніми літаками", - сказав речник.

В МЗС підкреслили, якщо "ми говоримо про можливу військову присутність в Україні, то ця присутність може включати і сухопутний компонент і повітряний компонент, і морський компонент".

Крім того, речник зауважив, що для гарантування довгострокової безпеки необхідна присутність союзників у Чорному морі, включаючи контроль над повітряним та морським простором.

"І ми вже говоримо на переговорах і вважаємо, що це серйозна тема, яка потребує обговорення. В нас попереду вважливі раунди обговорень цих безпекових зобов'язань, гарантій, по-різному їх можна називати", - резюмував Тихий.

Чисельність ЗС Європи, які є членами НАТО / Інфографіка: Главред

Миротворці для України - останні новини

Як писав Главред, президент Франції Еммануель Макрон провів зустріч з американським лідером Дональдом Трампом. На пресконференції президент Франції розкрив сценарій введення миротворців в Україну. Він запевнив, що війська не обов'язково будуть розташовуватися на лінії фронту", а будуть присутні "як гарантія".

Пізніше міністр фінансів Франції Ерік Ломбар заявив, що Велика Британія, Німеччина, Франція та інші європейські країни готові відправити війська для гарантування перемир'я в Україні. Водночас він висловив сподівання, що США нададуть підтримку європейським військам для підтримання миру в Україні після того, як буде досягнуто домовленості про припинення вогню.

Раніше повідомлялося про те, що американська ППО може прикрити європейських миротворців в Україні. Лондон намагається переконати Вашингтон відправити більше систем протиповітряної оборони.

Інші новини:

Хто такий Георгій Тихий? Георгій Тихий - український журналіст, радник із комунікацій міністра закордонних справ України (2020–2024), речник Міністерства закордонних справ України (з 15 липня 2024 року), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред