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Зеленський поставив умову США щодо договору про копалини: ЗМІ дізналися деталі

Андрій Ганчук
27 лютого 2025, 10:41
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Володимир Зеленський висунув Вашингтону вимоги щодо гарантій безпеки Україні, пишуть журналісти.
Зеленський, Україна, США
Додаткову економічну угоду зі США Зеленський підписувати не планує - The Economist / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

Що дізналися в The Economist:

  • Зеленський не підпише економічну угоду, якщо там не буде гарантій безпеки
  • США відмовилися від гучних вимог щодо копалин
  • Деталі майбутньої угоди України та США поки що викликають питання

Рамкова угода про видобуток Сполученими Штатами рідкоземельних металів в Україні передбачає і додатковий економічний договір. Утім, президент Володимир Зеленський не збирається підписувати другий документ, якщо там не буде гарантій безпеки для Києва.

Документ про корисні копалини викликає питання

У статті The Economist йдеться про те, що початковий рамковий документ, який мають підписати Україна і США, не потребує ратифікації з боку Верховної Ради. Але другий документ, який Зеленський, за інформацією журналістів, не має наміру підписувати, передбачає схвалення парламентом.

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Крім того, багато моментів, прописаних у рамковій угоді, поки що викликають запитання.

Наприклад, незрозуміло, як саме Штати контролюватимуть фонд і як він буде управлятися. В одному пункті зазначено, що під контролем американців опиниться "максимальна сума", припустима законами США. Але цей пункт, ймовірно, суперечить іншому пункту, згідно з яким має зберігатися пропорційність інвестицій.

Зеленський поставив умову США щодо договору про копалини: ЗМІ дізналися деталі
Коротко про рідкоземельні метали України / Інфографіка: Главред

У проєкті угоди вже немає резонансних вимог США

Також журналісти акцентували увагу на тому, що, цілком ймовірно, сума "відступних" буде значно меншою, ніж 500 мільярдів доларів, про які раніше говорив Трамп. Адже обсяги фінансової допомоги Україні від Штатів, за незалежними оцінками, становлять понад $120 млрд.

"У проєкті тексту вилучено всі найбільш суперечливі американські вимоги, які, за свідченнями офіційних осіб, часто сприймалися вороже. В одному випадку українцям дали "годину на підписання", в іншому - лише шість хвилин. Наразі текст угоди зобов'язує обидві сторони створити спільний фонд для інвестицій в Україну. Очікується, що українці вноситимуть у фонд 50% доходів від майбутніх державних проєктів із видобутку ресурсів, включно з мінералами, вуглеводнями, нафтою, газом та інфраструктурою, такою як LNG-термінали й порти", - зазначено в статті.

Проте угода не стосуватиметься поточних операцій, серед яких великі нафтогазові проєкти, що приносять значні суми в український бюджет.

40% корисних копалин можуть бути на захоплених РФ територіях

Тим часом наголошується, що наразі майбутня угода Києва та Вашингтона - дещо розмита і більше теоретична. Адже невідомо, де і які корисні копалини є в Україні.

"Серйозної оцінки родовищ корисних копалин із застосуванням сучасних методів розвідки не проводилося. Значна частина корисних копалин знаходиться глибоко під землею або в концентраціях, які є занадто низькими для рентабельного видобутку. Можливо, 40% металевих ресурсів знаходяться на окупованій Росією території", - написали журналісти.

Крім цього, у проєкті договору не прописані деталі щодо переробних і збагачувальних потужностей, тоді як саме там визначатиметься реальна вартість.

"Існує багато інших прогалин. Проте, домовившись про щось, Україна забезпечила Трампу результат, відійшла від краю прірви і виграла час. У світі, в якому вона несподівано опинилася, це дуже багато значить", - підкреслюється в статті.

Угода України та США щодо рідкоземельних металів - новини за темою:

Як повідомляв Главред, прем'єр-міністр Денис Шмигаль 26 лютого заявив, що Україна і США напрацювали остаточний варіант угоди щодо корисних копалин. За його словами, договір буде пов'язаний із гарантіями безпеки для української держави.

Білий дім очікує на візит президента Володимира Зеленського до США для підписання угоди про рідкоземельні метали, сказав президент Штатів Дональд Трамп. За словами американського глави держави, лідери обговорять й інші питання.

Володимир Зеленський підтвердив, що готується зустріч із Дональдом Трампом і наголосив: безперервність американської допомоги Україні є важливою і для міжнародної спільноти.

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Що таке The Economist?

The Economist — впливовий щотижневий англомовний журнал. Публікується в Англії з 1843 року. 2006 тираж перевищив мільйон екземплярів, більше половини яких була продана в Північній Америці. Через глобальну орієнтацію The Economist не вважається виключно британським виданням. Традиційно видання вважає себе газетою і не підписує публікації, пише Вікіпедія.

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