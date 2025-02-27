'Я таке казав?': Трамп відрікся від своєї заяви, що Зеленський – 'диктатор'

Наразі відносини Трампа та Зеленського є дещо напруженими.

https://glavred.net/world/ya-takoe-govoril-tramp-otreksya-ot-svoego-zayavleniya-chto-zelenskiy-diktator-10643303.html Посилання скопійоване

Трамп відповів, чи вважає він Зеленського диктатором / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, УНІАН

Коротко:

Трамп не може повірити, що назвав Зеленського "диктатором"

Стосунки між лідерами стали дещо напруженими

Президент США Дональд Трамп заявив, що "не може повірити", що назвав президента України Володимира Зеленського "диктатором". Про це він сказав під час зустрічі з прем'єром Великої Британії Кіром Стармером, цитує BBC.

Журналісти запитали у лідера Штатів, чи досі він вважає Володимира Зеленського "диктатором".

відео дня

"Я таке казав? Не можу повірити, що міг таке сказати, наступне запитання", — відповів Трамп.

Крім того, американський лідер додав, що його відносини із Зеленським могли стати дещо напруженими, однак він висловив готовність до співпраці з українським президентом.

Дональд Трамп/ Інфографіка: Главред

Заяви Трампа про Зеленського - новини за темою

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп розкритикував президента Володимира Зеленського за нібито небажання проводити вибори в Україні під час воєнного стану та наступу росіян на фронті та назвав його диктатором.

Він звинуватив Зеленського у відмові від виборів, стверджуючи, що той нібито має вкрай низьку підтримку в українських опитуваннях, а єдине, що йому вдається добре, – це маніпулювати Байденом.

Пізніше Трамп цинічно натякнув на те, що Україні треба проводити вибори, якщо вона хоче сісти за стіл переговорів. Американський лідер також додав, що нині підтримка президента України Володимира Зеленського серед українців нібито впала до 4%.

Крім того, президент США наголошував, що Володимиру Зеленському немає необхідності брати участь у переговорах про припинення війни в Україні. Зокрема, лідер Штатів заявив, що Зеленський за три роки від початку повномасштабного вторгнення Росії не спромігся покласти край війні.

Читайте також:

Мирний план Трампа - що відомо Агентство Bloomberg із посиланням на поінформовані анонімні джерела писало, що спеціальний представник Трампа з питань України та РФ Кіт Келлог презентує мирний план Трампа під час Мюнхенської конференції. У виданні описали, у чому полягає "мирний план Трампа": заморожування війни;

окупована росіянами територія залишається в "підвішеному стані";

Україна отримує гарантії безпеки, щоб Росія не могла напасти знову. Пізніше Кіт Келлог заявив, що не представлятиме "мирний план" президента Дональда Трампа на Мюнхенській конференції з безпеки. Коли план буде готовий, Трамп особисто його представить. 6 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що у Трампа ще немає офіційного плану для закінчення агресивної та неспровокованої війни Росії проти України. Раніше ЗМІ писали, що мирний план Дональда Трампа для України може включати два основні пункти. Перший параметр стосуватиметься членства України в НАТО. Це питання буде знято з порядку денного і "покладено в шухляду", але не "викинуто в смітник". Другий параметр - це заморозка бойових дій уздовж лінії, яка де-факто складеться на полі бою на той момент. Колишній радник Дональда Трампа Джон Болтон заявив, що обраний президент США має намір швидко завершити війну в Україні після свого вступу на посаду. Водночас умови, на яких це буде досягнуто, Трампа не надто хвилюють.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред