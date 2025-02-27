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"Трамп і Путін надурять один одного": аналітик сказав, що зараз варто робити Україні

Альона Вороніна
27 лютого 2025, 15:38
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Між США і Росією розгориться низка скандалів. Трамп і Путін можуть вести переговори, але вони все одно надурять один одного.
'Трамп і Путін надурять один одного': аналітик сказав, що зараз варто робити Україні
Аналітик сказав, що зараз варто робити Україні/ колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump

Основні тези Палія:

  • Не буде ніякого спільного тиску Трампа і Путіна на Україну
  • Трамп і Путін можуть вести переговори, але вони надурять один одного
  • Україні потрібно спокійно ставитися до переговорів США і РФ та накопичувати сили

Президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін не будуть чинити спільний тиск на Україну.

Між США і країною-агресоркою Росією ще виникне низка скандалів на різному ґрунті. Таку думку висловив політичний аналітик та історик Олександр Палій в інтерв’ю Главреду.

"Та не буде ніякого спільного тиску! Трамп і Путін можуть говорити, але ж вони надурять один одного, тобто там ніхто нікому ніякого хабаря не дасть насправді. Пообіцяють, локшини на вуха навішають (росіяни це вміють), можливо, якийсь мініхабар провернуть, щоб більше на гачок присадити. Але між Америкою і Росією буде ще п’ять скандалів на різному ґрунті", – сказав Палій.

На його думку, Україні варто спокійно ставитися до переговорів між Сполученими Штатами Америки і Росією і тим часом накопичувати свої сили.

"Тому до цього слід спокійно ставитися і накопичувати сили, як це роблять деякі мудрі азійські країни, наприклад, Китай і Туреччина. За останні 30 років Китай збільшив свою силу разів у 10, а Туреччина – в 3-4 рази. А є тупі азійські країни, наприклад, Росія, які перетворюють на руїни все, до чого торкаються", – зазначив Палій.

Дивіться відео, в якому Олександр Палій розповів про повернення Європи у велику гру та перспективи завершення війни в Україні:

Переговори США і Росії – останні новини

У Bloomberg зазначали, що США і РФ обговорюють видобуток природних ресурсів в Арктиці. Такий підхід є частиною ширшої "політики розрядки", яку Трамп проводить у відносинах із Москвою.

Як раніше повідомляв Главред, у Трампа зробили заяву про Україну і розкрили деталі перемовин із Росією. Вашингтон намагається з'ясувати плани Росії щодо війни з Україною.

Також раніше повідомлялося, що у Трампа розкрили плани щодо Росії та Китаю і назвали головну мету. У Держдепі не впевнені, що вдасться повністю розірвати відносини Пекіна і Москви.

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Хто такий Олександр Палій

Олександр Андрійович Палій (народився 7 жовтня 1974, Звенигородка, Черкаська область) – український історик, експерт-політолог, політичний консультант. У 2006-2010 рр. був провідним експертом Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при Міністерстві закордонних справ України. З 2010 року працює як політичний консультант.

Олександр Палій є автором близько 70 наукових публікацій, близько 700 газетних і журнальних публікацій, 150 відеосюжетів, а також редактором 6 книг. Є автором книг: "Ключ до історії України" (2005), "Навіщо Україні НАТО" (2006), "Заборонити рашизм" (2023) тощо, пише Вікіпедія.

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