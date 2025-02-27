Підірвано командний пункт РФ: деталі потужного удару по росіянах на Запоріжжі

Знищено командно-спостережний пункт і місце для запуску дронів, які використовувалися 1429 мотострілецьким полком РФ.

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Завдано удару по КНП росіян / Колаж: Главред, фото: facebook.com/pavlogradmrada, скріншот

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Повітряні сили ЗСУ завдали високоточного удару

Знищено командно-спостережний пункт РФ

Українські захисники завдали високоточного удару по житловій будівлі біля окупованого села Копані Пологівського району Запорізької області, яка використовувалася окупантами РФ.

Про вдалі дії Повітряних сил Збройних сил України 25 лютого йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

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У результаті знищено командно-спостережний пункт і місце для запуску дронів, які використовувалися 1429 мотострілецьким полком окупантів РФ.

"Внаслідок вогневого ураження спроможності російських військ тероризувати українське мирне населення суттєво зменшено", - повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що штаб РФ підірвали КАБами. Ймовірно, удар завдавали керованими авіаційними бомбами.

Як повідомляв Главред, російські окупаційні війська просунулися поблизу восьми населених пунктів Донецької області. Про це повідомив аналітичний проект DeepState. За даними аналітиків, ворог просунувся в Часовому Яру, Торецьку, Бурштиновому, Нововасилівці, а також біля Єлизаветівки, Зеленого, Звіриного і Котлиного.

Раніше повідомлялося про те, що бої за Покровськ Донецької області не вщухають. До околиць міста окупантам залишилося кілька кілометрів. Армія країни-агресора посилила обстріли. Практично вся критична інфраструктура в місті знищена.

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Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

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