Питання оборони України: Британія терміново скликає європейських лідерів

Європейські лідери докладають інтенсивних дипломатичних зусиль, щоб переконати президента Дональда Трампа.

https://glavred.net/war/vopros-oborony-ukrainy-britaniya-srochno-sozyvaet-evropeyskih-liderov-10642583.html Посилання скопійоване

Британія хоче скликати лідерів ЄС / колаж: Главред, фото: 37 окрема бригада морської піхоти, unsplash

Головне із матеріалу:

Європейські лідери намагаються переконати Дональда Трампа

Що планують обговорити на зустрічі лідерів Європи

Британія домовляється про зустріч групи європейських лідерів у Лондоні для подальших переговорів щодо війни в Україні після "тижня човникової дипломатії" між Парижем, Вашингтоном та Києвом.

За інформацією співрозмовників видання Bloomberg, зустріч може відбутися вже в неділю і стане продовженням самітів у Парижі, скликаних минулого тижня президентом Франції Еммануелем Макроном. Але наразі плані незатверджені остаточно. Не виключено, що дату зустрічі можуть перенести, або, як альтернативний варіант, обговорення відбудеться в онлайн-форматі.

відео дня

"Європейські лідери докладають інтенсивних дипломатичних зусиль, щоб переконати президента Дональда Трампа не поспішати з угодою про припинення вогню з Росією, яка, як побоюється континент, додасть сміливості Москві та послабить безпеку в Європі", - йдеться у публікації.

У виданні також додали, що Макрон зустрівся з Трампом у Білому домі ввечері понеділка, 24 лютого, а прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер планує зустрітися із президентом США у Вашингтоні у четвер, 27 лютого.

Втім, в офісі Стармера поки що не коментують плани поїздки до Вашингтона.

Військова допомога Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що Британія готує передачу винищувачів Typhoon, щоб в Україні було "повітряне патрулювання". Також відомо, що британські міністри обговорювали способи надання Україні гарантій безпеки без розміщення великої кількості своїх військ на землі.

ЄС має "секретну зброю", яка допоможе Україні на переговорах з РФ. Президент США Дональд Трамп поводиться так, ніби має всі козирі для переговорів і завершення війни в Україні. Але в ЄС є своя "секретна зброя" - заморожені російські активи на 200 мільярдів євро.

Британія і Франція готуються до розміщення військ в Україні. Також відомо, що США можуть використовувати системи ППО в сусідніх країнах, які покривають територію України, одночасно надаючи європейцям інші системи ППО.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред