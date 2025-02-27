Армія України позбавила РФ однієї з ключових переваг на фронті - Forbes

Окупанти зіткнулися зі складнощами в застосуванні коригованих авіабомб.

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Окупанти не можуть як раніше використовувати КАБи на фронті - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: Укроборонпром, Вікіпедія

Про що йдеться у статті Forbes:

Росія вже не може застосовувати КАБи так, як було раніше

Українські системи РЕБ працюють ефективно

Україна глушить і російські БПЛА

Сили оборони України знайшли спосіб боротьби з російськими коригованими авіаційними бомбами (КАБами) - небезпечною ворожою зброєю, якій раніше було мало можливостей протистояти. Агресорка Росія тепер не може застосовувати їх із такою шкодою, як раніше, оскільки ефективно працюють українські засоби радіолокаційної боротьби.

"Потрібно вісім або навіть 16 планувальних бомб"

У матеріалі Forbes йдеться про те, що російські окупанти, як і раніше, застосовують КАБи на фронті, проте ця зброя вже не працює так, як раніше. Причина - проблема взаємодії з системами супутникової корекції, адже українські фахівці ефективно використовують РЕБ.

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"Бомби-планувальники не можуть взаємодіяти із супутниковим угрупованням ГЛОНАСС... Без постійного з'єднання для корекції курсу плануючі бомби мають тенденцію відхилятися і нешкідливо вибухати на деяких полях", - пише оглядач Девід Акс.

За словами так званих російських воєнкорів, для ураження однієї "цілі" ворогу тепер потрібно "вісім або навіть 16 плануючих бомб".

Що відомо про КАБ / Інфографіка: Главред

"Це ризиковано і неефективно"

КАБ є дешевою зброєю - вартість кожної бомби оцінюється приблизно у 25 тисяч доларів - але винищувачі, які їх скидають, дорогі.

"Запуск чотирьох літаків для ураження однієї цілі - це ризиковано і неефективно для військово-повітряних сил, які мають загалом близько тисячі сучасних літаків, і які вже втратили 120 з них у боях на Україні", - зазначив Акс.

Українські РЕБ глушать російські безпілотники

Ба більше, українські системи змогли перешкодити роботі багатьох російських БПЛА. Тепер окупанти змушені переходити на дорожчі оптоволоконні безпілотники.

"Глушіння фактично досягло того, чого українські ВПС намагалися добитися за допомогою своїх дорогих, вразливих батарей зенітних ракет С-300, Patriot і SAMP/T, яких завжди було занадто мало, щоб повністю захистити лінію фронту і українські міста", - зазначив аналітик.

Російські РЕБ не настільки ефективні

На думку Акса, російські засоби глушіння зроблені погано і неефективно, тому не можуть працювати так само добре, як українські.

Наприклад, найкращі українські боєприпаси - американські плануючі бомби Joint Direct Attack Munition і французькі плануючі бомби Hammer - використовують не лише наведення за GPS, а й оснащені інерціальними навігаційними системами. Завдяки цьому вони автономні та захищені від глушіння.

У статті також уточнили, що інерціальні резервні системи РФ, в основному, неточні. На думку аналітика Марка Шнайдера, точність російських ракет часто в десять разів менша, ніж стверджують їхні виробники.

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Як повідомляв Главред, депутат Харківської міської ради Богдан Ткачук раніше заявив, що росіяни розширюють фронт на Куп'янському напрямку. На його думку, річка Оскіл перестає бути лінією розмежування і поступово переходить у тил окупантів.

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