Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Армія України позбавила РФ однієї з ключових переваг на фронті - Forbes

Андрій Ганчук
27 лютого 2025, 09:41
583
Окупанти зіткнулися зі складнощами в застосуванні коригованих авіабомб.
РЕБ Україна, КАБ РФ
Окупанти не можуть як раніше використовувати КАБи на фронті - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: Укроборонпром, Вікіпедія

Про що йдеться у статті Forbes:

  • Росія вже не може застосовувати КАБи так, як було раніше
  • Українські системи РЕБ працюють ефективно
  • Україна глушить і російські БПЛА

Сили оборони України знайшли спосіб боротьби з російськими коригованими авіаційними бомбами (КАБами) - небезпечною ворожою зброєю, якій раніше було мало можливостей протистояти. Агресорка Росія тепер не може застосовувати їх із такою шкодою, як раніше, оскільки ефективно працюють українські засоби радіолокаційної боротьби.

"Потрібно вісім або навіть 16 планувальних бомб"

У матеріалі Forbes йдеться про те, що російські окупанти, як і раніше, застосовують КАБи на фронті, проте ця зброя вже не працює так, як раніше. Причина - проблема взаємодії з системами супутникової корекції, адже українські фахівці ефективно використовують РЕБ.

відео дня

"Бомби-планувальники не можуть взаємодіяти із супутниковим угрупованням ГЛОНАСС... Без постійного з'єднання для корекції курсу плануючі бомби мають тенденцію відхилятися і нешкідливо вибухати на деяких полях", - пише оглядач Девід Акс.

За словами так званих російських воєнкорів, для ураження однієї "цілі" ворогу тепер потрібно "вісім або навіть 16 плануючих бомб".

Армія України позбавила РФ однієї з ключових переваг на фронті - Forbes
Що відомо про КАБ / Інфографіка: Главред

"Це ризиковано і неефективно"

КАБ є дешевою зброєю - вартість кожної бомби оцінюється приблизно у 25 тисяч доларів - але винищувачі, які їх скидають, дорогі.

"Запуск чотирьох літаків для ураження однієї цілі - це ризиковано і неефективно для військово-повітряних сил, які мають загалом близько тисячі сучасних літаків, і які вже втратили 120 з них у боях на Україні", - зазначив Акс.

Українські РЕБ глушать російські безпілотники

Ба більше, українські системи змогли перешкодити роботі багатьох російських БПЛА. Тепер окупанти змушені переходити на дорожчі оптоволоконні безпілотники.

"Глушіння фактично досягло того, чого українські ВПС намагалися добитися за допомогою своїх дорогих, вразливих батарей зенітних ракет С-300, Patriot і SAMP/T, яких завжди було занадто мало, щоб повністю захистити лінію фронту і українські міста", - зазначив аналітик.

Російські РЕБ не настільки ефективні

На думку Акса, російські засоби глушіння зроблені погано і неефективно, тому не можуть працювати так само добре, як українські.

Наприклад, найкращі українські боєприпаси - американські плануючі бомби Joint Direct Attack Munition і французькі плануючі бомби Hammer - використовують не лише наведення за GPS, а й оснащені інерціальними навігаційними системами. Завдяки цьому вони автономні та захищені від глушіння.

У статті також уточнили, що інерціальні резервні системи РФ, в основному, неточні. На думку аналітика Марка Шнайдера, точність російських ракет часто в десять разів менша, ніж стверджують їхні виробники.

Ситуація на фронті - новини за темою:

Як повідомляв Главред, депутат Харківської міської ради Богдан Ткачук раніше заявив, що росіяни розширюють фронт на Куп'янському напрямку. На його думку, річка Оскіл перестає бути лінією розмежування і поступово переходить у тил окупантів.

Окупанти просунулися біля двох сіл у Донецькій області, повідомили аналітики DeepState. Зокрема, ворог добився просування біля Бурлацького та в Андріївці на заході Донеччини.

ЗСУ відбили у ворога важливе село на Покровському напрямку - Котлине, розповіли в Десантно-штурмових військах. Окупація населеного пункту дозволила б російським військам вийти на трасу Покровськ-Дніпро.

Інші новини:

Що відомо про Forbes

Forbes - американський діловий журнал, заснований у 1917 році, з 2014 року належить гонконгській інвестиційній групі Integrated Whale Media Investments, повідомляє Вікіпедія. Forbes.com є частиною Forbes Digital, підрозділу Forbes Media LLC. До холдингу Forbes також входить частина RealClearPolitics. Разом ці сайти охоплюють понад 27 мільйонів унікальних відвідувачів щомісяця. Сайт Forbes.com працює під гаслом "Домашня сторінка для світових бізнес-лідерів" і в 2006 році був визнаний найбільш відвідуваним бізнес-сайтом у світі. Forbes.com використовує "модель дописувачів", в якій широка мережа "дописувачів" пише і публікує статті безпосередньо на сайті. У 2020 році Forbes отримав нагороду Webby People's Voice Award у номінації "Бізнес-блог/сайт".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії ЗСУ Forbes РЕБ авіабомба війська Росії війна Росії та України
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
РФ потрібна перерва на фронті: Буданов назвав імовірні терміни завершення війни

РФ потрібна перерва на фронті: Буданов назвав імовірні терміни завершення війни

12:11Україна
Україну накриє брудна хмара, буде важко дихати: стала відома дата

Україну накриє брудна хмара, буде важко дихати: стала відома дата

11:52Синоптик
"Україна воює з братами": президент Колумбії зробив скандальну заяву, Київ відреагував

"Україна воює з братами": президент Колумбії зробив скандальну заяву, Київ відреагував

11:06Світ
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на березень 2025: Рак отримає те, що хоче, у Діви важлива зустріч

Гороскоп на березень 2025: Рак отримає те, що хоче, у Діви важлива зустріч

Гороскоп на завтра 28 лютого: Тельцям - радісна новина, Стрільцям - щастя

Гороскоп на завтра 28 лютого: Тельцям - радісна новина, Стрільцям - щастя

Китайський гороскоп на березень 2025: Щурам пощастить у всьому, Тиграм - стабільність

Китайський гороскоп на березень 2025: Щурам пощастить у всьому, Тиграм - стабільність

Як перестати прокидатись вночі: фахівці зі сну розкрили простий секрет

Як перестати прокидатись вночі: фахівці зі сну розкрили простий секрет

Кремль хоче захопити три великі українські міста - ISW

Кремль хоче захопити три великі українські міста - ISW

Останні новини

12:49

У Трампа розкрили плани щодо Росії та Китаю і назвали головну мету

12:43

Крістіна Орбакайте зробила гучну публічну заяву - причина

12:11

РФ потрібна перерва на фронті: Буданов назвав імовірні терміни завершення війни

12:06

Що насправді криється за гучними заявами Трампа і до чого тут МаскВідео

11:57

Китайський гороскоп на завтра 28 лютого: Кроликам - образа, Свиням - зміни

Україна здатна перемогти Росію, маючи лише підтримку Європи, війна може закінчитися в 2025-у – ПалійУкраїна здатна перемогти Росію, маючи лише підтримку Європи, війна може закінчитися в 2025-у – Палій
11:57

"Хочу зробити гучну заяву": Ірина Білик назвала дату закінчення війни

11:52

Україну накриє брудна хмара, буде важко дихати: стала відома дата

11:11

Легендарного голівудського актора знайшли мертвим разом із дружиною в їхньому будинку

11:06

"Україна воює з братами": президент Колумбії зробив скандальну заяву, Київ відреагував

Реклама
10:41

Зеленський поставив умову США щодо договору про копалини: ЗМІ дізналися деталі

10:26

Не завжди повертаються: ще одній категорії українців заборонять виїзд за кордон

10:06

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 27 лютого (оновлюється)

10:00

Путініст Олександр Буйнов збив людину на пішохідному переході - деталі

09:54

Карта Deep State онлайн за 27 лютого що відбувається на фронті (оновлюється)

09:51

Армія РФ пішла в наступ, щоб захопити 3 населені пункти на одному напрямку – Сирський

09:50

РФ запустила по Україні 166 дронів: скільки вдалося збити силам ППОФото

09:41

Армія України позбавила РФ однієї з ключових переваг на фронті - Forbes

09:25

Леся Нікітюк показала фігуру на тлі чуток про вагітність

09:21

Проєкт Угоди по ресурсам: плюси, мінуси, перспективиПогляд

09:20

Заплутує багатьох водіїв: що означає дорожній знак з авто над прірвою

Реклама
09:08

На Київщині спалахнула масштабна пожежа після атаки дронів: що горілоФото

08:27

У Трампа зробили заяву про Україну і розкрили деталі перемовин із Росією

08:24

Друге відправлення військ: КНДР надіслала тисячі своїх військових до РФ

07:38

Окупанти просунулися біля двох сіл на Донеччині - DeepState

07:10

Де 3 відмінності між кроликами: лише "справжній детектив" відгадає за 17 секунд

06:56

Кремль хоче захопити три великі українські міста - ISW

06:16

Право воювати: що насправді сказав Трамп?Погляд

05:00

Яке сьогодні свято 27 лютого 2025 року: що не можна робити цього вечора

04:46

Гороскоп на завтра 28 лютого: Тельцям - радісна новина, Стрільцям - щастя

04:30

Більшість ігнорує: водіям сказали про "секретну" кнопку на ключах від авто

04:09

Чому огірки в магазині загортають у пластик - експерт попередила про хитрий трюк

03:33

Гороскоп на березень 2025 для Левів: подорожі, розширення горизонтів і популярністьВідео

03:01

Таємниця під підлогою: майстри виявили шокуючу знахідку від попередніх власників

02:30

Чи може Трамп "здати Україну": з'явився несподіваний прогнозВідео

02:15

Трамп вводить мито у 25% на товари: які країни під загрозою

02:00

Загадка для суперрозумних: знайдіть захований ключ на книжковій полиці за 7 сек

01:44

Еліна Світоліна розчулила кадром із дворічною донькою у вишиванці

01:30

У серіалі про Гаррі Поттера затвердили першого актора - хто зіграє Дамблдора

01:17

США і РФ обговорюють видобуток природних ресурсів в Арктиці - Bloomberg

00:12

РФ запропонувала США частку рідкісних мінералів з окупованих територій - NBC News

Реклама
00:05

Переможці Нацвідбору на Євробачення-2025 виявилися зірками реклами 2000-х

00:00

"Є ймовірність, що це не спрацює": Трамп засумнівався у можливості досягнення миру

26 лютого, середа
23:20

Як запустити автомобіль з розрядженим акумулятором: дієві лайфхаки

23:11

"Спокійне життя не світить": Жорін із 3-ї ОШБр висловився про мирні переговори

22:37

Вілл Сміт пристрасно притулився до латиноамериканської співачкиВідео

22:22

"Дає реальні результати": Україна почала збивати "Шахеди" FPV-дронами

22:05

Візит Зеленського в США та угода щодо надр: головні новини України (дайджест)

22:00

Український співак захопив своїм ставленням до дружини

22:00

Трамп відмовився давати гарантії безпеки Україні та переклав відповідальність на інших

21:49

Річка Оскіл переходить у тил до окупантів: на Харківщині РФ готує новий прорив

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Війна з Росією
Військова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за Авдіївку
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти