Не Зеленський: відомо, хто буде підписувати угоду про надра між Україною та США

Підписувати угоду між Україною та Сполученими Штатами щодо видобутку корисних копалин будуть глава Мінекономіки та очільник МЗС, зазначили в уряді.

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Хто буде підписувати угоду про надра між Україною та США / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

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Уряд схвалив угоду між Україною та США

Підписувати угоду від України будуть глава МЗС та очільниця Мінекономіки

Угоду між Україною та Сполученими Штатами "Про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови України" зможуть підписати глава Мінекономіки Юлія Свириденко і очільник МЗС Андрій Сибіга. Про це йдеться в офіційному розпорядженні Кабінету міністрів України.

Кабінет міністрів України оприлюднив розпорядження щодо підписання угоди зі США про рідкісноземельні метали, підтвердивши позитивне рішення щодо цього документа.

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Згідно з ухваленим рішенням, уряд схвалив проект двосторонньої угоди "Про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови". Також Кабмін уповноважив першого віце-прем’єр-міністра – міністра економіки Юлію Свириденко або міністра закордонних справ Андрія Сибігу підписати цю угоду від імені України.

Водночас офіційний текст угоди між Україною та США поки що не оприлюднений.

Що передбачає рамкова угода між Україною та США / Інфографіка: Главред

Угода між Україною та США - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, рамкова угода між Україною та США щодо видобутку рідкісноземельних металів передбачає укладення ще одного економічного договору. Втім, президент Володимир Зеленський наголосив, що не підпише цей другий документ, якщо в ньому не буде передбачено гарантій безпеки для Києва. Як зазначає The Economist, початковий рамковий документ, який мають підписати обидві країни, не потребує ратифікації Верховною Радою. Однак другий договір, який, за даними журналістів, Зеленський не має наміру підписувати, вимагає схвалення парламенту.

Тим часом Кабінет Міністрів ухвалив рішення про підписання угоди зі США щодо створення Інвестиційного фонду відбудови, про що повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Сам Зеленський заявив, що після укладення угоди про співпрацю у сфері рідкісноземельних металів Україна планує підписати і цей ключовий документ.

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