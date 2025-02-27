'Захоплення' РФ ключового селища на сході: у ДШВ зробили важливу заяву

Ворогу не вдалося прорватися всередину селища Білогорівка, каже Володимир Голягін.

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ЗСУ відбивають атаки росіян / колаж: Главред, фото: 17 бригада, 56 ОМБр

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Не підтверджується факт проникнення росіян у Білогорівку

ЗСУ утримують руїни, які залишилися після майже трьох років оборони

Підрозділи Сил оборони України не допускають російських окупантів у селище Білогорівка Луганської області, розповів пресофіцер 81-ї бригади ЗСУ Володимир Голягін.

Як наголосив він у коментарі УП, не підтверджується факт проникнення росіян у Білогорівку.

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Український офіцер пояснив, що в грудні 2024 року справді були інтенсивні штурмові дії росіян, однак ворогу не вдалося прорватися всередину селища.

"У селищі стоять наші підрозділи, росіяни намагаються закріпитися на околицях. Ми обізнані про інтенсивне накопичення ресурсів противника на околицях селища, що може свідчити про його плани вкотре спробувати встановити контроль над селом", - каже він.

Голягін додав, що бійці ЗСУ "утримують руїни, які залишилися після майже трьох років оборони. На тлі цих усіх подій, новинна карта вирівнялася. Білогорівка - під контролем Сил Оборони України".

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ зупинили наступ ворога під Константинополем. Триває пошук і знищення живої сили противника.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ відбили у ворога важливе село на Покровському напрямку. Відстань від населеного пункту до Дніпропетровської області - 4,6 кілометра.

Нагадаємо, як повідомляв Главред, аналітики моніторингового каналу DeepState заявили, що російська армія окупувала селище в Донецькій області, а також просунулася в районі двох населених пунктів, розташованих у Донецькій і Харківській областях.

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