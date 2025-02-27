'Є ймовірність, що це не спрацює': Трамп засумнівався у можливості досягнення миру

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- Трамп може не досягнути миру в Україні
- США хочуть підписати найкращу угоду для Києва та Москви
Президент США Дональд Трамп вперше заговорив про те, що, ймовірно, йому не вдасться завершити війну в Україні. Про це він заявив на засіданні американського уряду.
Водночас він зазначив, що планує зробити все можливе, щоб укласти найкращу угоду для обох сторін.
"Ви дуже впевнені в нас, адже припускаєте, що мир можливий. Але є ймовірність, що це не спрацює. Сподіваюся, що спрацює – заради людства. Бо якщо ви побачите ті кадри, які бачив я, то не захочете на них дивитися", – сказав Трамп.
Угода про рідкоземельні метали зі США - останні новини
Як повідомляв Главред, США і Україна близькі до узгодження угоди про корисні копалини, що передбачає створення "Інвестиційного фонду реконструкції" під спільним управлінням. За даними Axios, фонд спрямований на залучення інвестицій у видобуток корисних копалин та інфраструктуру.
Також президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський може відвідати Білий дім цього або наступного тижня для підписання угоди. Однак у The New York Times стверджували, що угода не містить гарантій безпеки для України.
Крім цього, за угодою, 50% доходів від майбутньої монетизації мінеральних ресурсів спрямовуватимуться до спеціального фонду для інвестицій в Україну. Київ домігся виключення з документа пунктів, які раніше надавали США фінансову перевагу.
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