Вже не $500 млрд: у США сказали, скільки планують заробити на угоді з Україною

Контроль США має сприяти збереженню миру в Україні, зазначив радник Білого дому Кевін Гассетт.

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США розраховують на $20 мільярдів від угоди з Україною / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/WhiteHouse

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Вашингтон розраховує отримати щонайменше $20 млрд доходу від угоди щодо видобутку корисних копалин в Україні

Реальний прибуток США може бути вищим

Американська власність в Україні допоможе зберегти мир

США очікують отримати близько $20 млрд доходу від угоди щодо видобутку рідкоземельних та інших корисних копалин в Україні. Фактичний прибуток може бути вищим. Про це радник Білого дому з економічних питань Кевін Гассет у коментарі кореспондентці Келлі Маєр.

За умовами угоди, частина доходів від українських мінеральних ресурсів буде передаватися до фонду. Він перебуватиме під спільним контролем США та України.

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Водночас Гассетт зазначив, що реальний дохід від угоди може перевищити $20 мільярдів доларів, "з огляду на її значення для американців".

За його словами, президент США Дональд Трамп вважає, що ця угода "не лише посилить нашу національну безпеку", забезпечивши критично важливими мінералами країну, а й "закріпить контроль над цими територіями, адже, зрештою, ніхто не хоче нападати на об’єкти, що належать США".

"Я думаю, що наявність певної частки американської власності - це спосіб забезпечити увагу США до цього регіону, що, як ми сподіваємося, допоможе зберегти мир, коли він, як ми сподіваємося, настане", - заявив Гассет.

Угода між Україною та США щодо корисних копалин / Інфографіка: Главред

Угода з США про рідкоземельні метали - головне

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що 26 лютого Україна та США фактично погодили остаточний варіант угоди про копалини.

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що угода не передбачає боргових зобов’язань України перед США. Крім того, документ пов'язаний із гарантіями безпеки для України, що додає йому стратегічного значення.

За умовами угоди, 50% доходів України від майбутнього видобутку корисних копалин спрямовуватимуть до спеціального фонду. Важливо, що Києву вдалося усунути положення, які раніше надавали США переваги.

Як повідомляв Главред, Зеленський отримав запрошення для візиту в США. За словами Трампа, український президент має прибути до Вашингтона 28 лютого для підписання угоди між країнами.

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