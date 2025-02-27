Армія РФ пішла в наступ, щоб захопити 3 населені пункти на одному напрямку – Сирський

Окупанти активізували наступальні дії й намагаються прорвати оборону українських військ, щоб захопити кілька населених пунктів – Сирський розповів подробиці.

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Армія РФ пішла в наступ, щоб захопити 3 населені пункти на одному напрямку, зазначає Сирський/ колаж: Главред, фото: Олександр Бондар 21 окрема механізована бригада, Facebook Олександр Сирський

Коротко:

Окупанти активізували наступальні дії в Донецькій області на Новопавлівському напрямку

Ворог намагається прорвати оборону ЗСУ і захопити 3 населених пункти

Російські окупанти активізували наступальні дії в Донецькій області на Новопавлівському напрямку. Загарбники проводять інтенсивний наступ, намагаючись прорвати оборону українських військ і захопити три населених пункти.

В українському війську вжили низку заходів для покращення взаємодії військових частин і підрозділів, провели перегрупування військ, що сповільнило просування ворога на більшості загрозливих ділянок. Про це розповів Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

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Він зазначив, що у зв’язку з активізацією дій російських загарбників він відпрацював у бригадах, які ведуть оборону в Донецькій області на Новопавлівському напрямку.

"На командних пунктах заслухав командувача оперативного-тактичного угруповання "Донецьк" бригадного генерала Олександра Тарнавського та командирів бригад щодо ведення бойових дій, наявних потреб і проблемних питань. Віддав усі необхідні розпорядження щодо їх вирішення", – зазначив Сирський.

Він наголосив, що задум російських окупантів на цих напрямках залишається незмінним уже понад три роки, а саме – вийти на адміністративні кордони Донеччини.

"Втім втрати ворога тільки зростають, а плани так і залишаються нездійсненними. Наші воїни завдають максимальних втрат особовому складу та техніці ворога", – наголосив Сирський.

Ситуація на фронті в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, річка Оскіл переходить у тил до окупантів – на Харківщині РФ готує новий прорив. Ворог постійно атакує і проводить штурмові дії на Куп'янському напрямку.

У DeepState повідомили, що окупанти просунулися біля двох сіл на Донеччині. Повідомляється, що противник продовжує окуповувати території в Донецькій області. Ворог просунувся біля Бурлацького та в Андріївці.

Нагадаємо, КНДР надіслала тисячі своїх додаткових військових до РФ. Перекидання північнокорейських військ здійснювалося російськими вантажними суднами і військовими літаками.

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Хто такий Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

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