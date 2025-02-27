Армія РФ пішла в наступ, щоб захопити 3 населені пункти на одному напрямку – Сирський

Коротко:
- Окупанти активізували наступальні дії в Донецькій області на Новопавлівському напрямку
- Ворог намагається прорвати оборону ЗСУ і захопити 3 населених пункти
Російські окупанти активізували наступальні дії в Донецькій області на Новопавлівському напрямку. Загарбники проводять інтенсивний наступ, намагаючись прорвати оборону українських військ і захопити три населених пункти.
В українському війську вжили низку заходів для покращення взаємодії військових частин і підрозділів, провели перегрупування військ, що сповільнило просування ворога на більшості загрозливих ділянок. Про це розповів Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
Він зазначив, що у зв’язку з активізацією дій російських загарбників він відпрацював у бригадах, які ведуть оборону в Донецькій області на Новопавлівському напрямку.
"На командних пунктах заслухав командувача оперативного-тактичного угруповання "Донецьк" бригадного генерала Олександра Тарнавського та командирів бригад щодо ведення бойових дій, наявних потреб і проблемних питань. Віддав усі необхідні розпорядження щодо їх вирішення", – зазначив Сирський.
Він наголосив, що задум російських окупантів на цих напрямках залишається незмінним уже понад три роки, а саме – вийти на адміністративні кордони Донеччини.
"Втім втрати ворога тільки зростають, а плани так і залишаються нездійсненними. Наші воїни завдають максимальних втрат особовому складу та техніці ворога", – наголосив Сирський.
Ситуація на фронті в Україні – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, річка Оскіл переходить у тил до окупантів – на Харківщині РФ готує новий прорив. Ворог постійно атакує і проводить штурмові дії на Куп'янському напрямку.
У DeepState повідомили, що окупанти просунулися біля двох сіл на Донеччині. Повідомляється, що противник продовжує окуповувати території в Донецькій області. Ворог просунувся біля Бурлацького та в Андріївці.
Нагадаємо, КНДР надіслала тисячі своїх додаткових військових до РФ. Перекидання північнокорейських військ здійснювалося російськими вантажними суднами і військовими літаками.
Читайте також:
- Друге відправлення військ: КНДР надіслала тисячі своїх військових до РФ
- У Трампа зробили заяву про Україну і розкрили деталі перемовин із Росією
- На Київщині спалахнула масштабна пожежа після атаки дронів: що горіло
Хто такий Олександр Сирський
Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред