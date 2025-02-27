На Київщині спалахнула масштабна пожежа після атаки дронів: що горіло

Київська область була під масованою атакою ворожих БПЛА. Повітряна тривога тривала близько 7 годин.

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Про наслідки атаки дронів розповіли в КОВА / Колаж: Главред, фото: Колаж: Главред, фото: t.me/kyivoda

Коротко:

Наслідки атаки РФ зафіксовані у трьох районах Київщини

Постраждалих серед населення немає

Унаслідок російської атаки дронів уночі 27 лютого в Київській області спалахнула масштабна пожежа на одному з промислових об'єктів. У регіоні працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.

Як повідомили в Київській ОВА, область була під масованою атакою ворожих БПЛА. Повітряна тривога тривала близько 7 годин.

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Постраждалих серед населення немає. Наслідки атаки противника фіксуються у трьох районах області.

Бориспільський район. Унаслідок ворожої атаки сталася пожежа на промисловому підприємстві. Займання ліквідовано. Також пошкоджено складські приміщення, елеватор, два автомобілі.

Броварський район. Пошкоджено два приватні будинки.

Обухівський район. Унаслідок падіння уламків збитих цілей сталося загоряння очерету на відкритій ділянці місцевості. Пожежу ліквідовано.

​Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

Усі служби продовжують роботу з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки.

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 25 лютого російська окупаційна армія атакувала Україну ударними дронами. У Сумах пошкоджено багатоповерхівку, є постраждалий.

Унаслідок ворожої атаки на Київщині травму отримала жінка, частково зруйновано приватний будинок і господарські приміщення.

Крім того, вранці 25 лютого чотири російські бомбардувальники Ту-95 МС здійснили пуски крилатих ракет із району міста Енгельс Саратовської області РФ. Повітряну тривогу оголосили на всій території країни.

Ворожі крилаті ракети довго кружляли країною, змінюючи курс, і були локаційно втрачені в Житомирській області.

У ніч на 26 лютого російські окупаційні війська атакували Україну ударними дронами. У Київській області працювали сили ППО.

У Харкові Шахед влучив у багатоповерхівку. У результаті спалахнула пожежа.

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