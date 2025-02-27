РФ потрібна перерва на фронті: Буданов назвав імовірні терміни завершення війни

РФ потрібне перемир'я для того, щоб рухатися далі у своїй агресії, не виключає начальник ГУР.

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Кирило Буданов прокоментував імовірність завершення війни / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, УНІАН

Головне із заяв Буданова:

РФ потрібне перемир'я для того, щоб рухатися далі

За стратегією Кремля, до 2026 року РФ має вийти з війни

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов прокоментував питання щодо переговорів про перемир'я або стійкий мир в Україні.

Як наголосив він в інтерв'ю Укрінформу, країна-агресор РФ використовує тактику "батога і пряника".

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"Вони завжди так будуть робити: тиснути на нас і пропонувати різні фінансово цікаві речі для інших сторін, яким брати в цьому участь. Так було завжди і нічого в них не зміниться. Тут інше питання - перемир'я чи мир. Це абсолютно різні речі. Дійти швидко до перемир'я, я просто особисту можу сказати думку - в принципі, це реально. Дійти швидко до миру - ні", - сказав глава ГУР.

Водночас він погодився з думкою про те, що РФ потрібне перемир'я для того, щоб рухатися далі у своїй агресії.

"Так, їм потрібна перерва. Тому що вони, згідно з їхньою стратегією, якщо до 2026 року не виходять із цієї війни, вони втрачають навіть шанс на світове лідерство", - пояснив співрозмовник.

Буданов упевнений, що в іншому разі Кремлю уготовано рівень регіонального лідерства, яке його абсолютно не влаштовує.

"Ціна війни занадто висока, фінансова ціна війни. Вона не дає розвивати країну, не дає займатися масштабними проектами тощо. Є брак технологій, технологічних рішень, яких немає в Російській Федерації, насамперед щодо розробки арктичних регіонів, щодо видобутку там газу тощо", - додав він.

Раніше Буданов назвав головну умову досягнення стійкого миру в Україні. Кирило Буданов вірить у припинення вогню, але не може говорити про стійкий мир.

Як повідомляв Главред, США підійшли "дуже близько" до досягнення мирної домовленості щодо врегулювання розв'язаної Росією війни проти України.

Нагадаємо, раніше Зеленський відреагував на заяви Штатів про готовність узгодити мирні позиції з Росією вже цього тижня. Зеленський назвав такі перспективи нереалістичними.

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Хто такий Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

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