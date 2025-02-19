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"Диктатор без виборів" та "комік": Трамп накинувся на Зеленського із звинуваченнями

Юрій Берендій
19 лютого 2025, 18:15оновлено 19 лютого, 18:58
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Президент США Трамп зробив заяву про диктатуру в Україні і звинуватив Зеленського в тому, що США нібито втрутились у війну Росії проти України.
'Диктатор без виборів' та 'комік': Трамп накинувся на Зеленського із звинуваченнями
Трамп обізвав Зеленського "диктатором без виборів" і не згадав про Путіна / Колаж Главред, фото: Офіс президента України

Про що сказав Трамп:

  • Зеленський "втягнув США у війну"
  • США нібито витратили 350 мільярдів для допомоги України

Президент США Дональд Трамп розкритикував президента Володимира Зеленського за нібито небажання проводити вибори в Україні під час воєнного стану та наступу росіян на фронті та назвав його диктатором. Відповідний пост Дональда Трамп опублікував у соцмережі Truth Social.

"Уявіть собі, скромно успішний комік Володимир Зеленський вмовив Сполучені Штати Америки витратити 350 мільярдів доларів на війну, яку неможливо виграти, яка ніколи не повинна була початися, але яку він, без США і "Трампа", ніколи не зможе закінчити", - написав він.

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Трамп заявив, що США витратили на 200 мільярдів доларів більше, ніж Європа, і якщо європейські кошти гарантовано повернуться, то Сполучені Штати нічого не отримають назад.

"Чому Сонний Джо Байден не вимагав вирівнювання, адже ця війна набагато важливіша для Європи, ніж для нас. У нас є великий, прекрасний океан, який розділяє нас. Крім того, Зеленський визнає, що половина грошей, які ми йому надіслали, "зникла"", - вказує він.

Він також звинуватив Зеленського у відмові від виборів, стверджуючи, що той нібито має вкрай низьку підтримку в українських опитуваннях, а єдине, що йому вдається добре, – це маніпулювати Байденом.

"Диктатор без виборів, Зеленському краще рухатися швидко, інакше у нього не залишиться країни. Тим часом ми успішно ведемо переговори про припинення війни з Росією, що, за загальним визнанням, може зробити лише "Трамп" і адміністрація Трампа. Байден ніколи не намагався, Європа не змогла принести мир, а Зеленський, ймовірно, хоче зберегти "підливку". Я люблю Україну, але Зеленський зробив жахливу роботу, його країна зруйнована, і мільйони людей невиправдано загинули - і так триває...", - резюмував президент США.

Водночас міністр Закордонних справ України Андрій Сибіга у своєму пості в X після звинувачень Дональда Трампа в бік Зеленського зазначив, що ніхто не може змусити Україну здатися

"Україна витримала найжахливішу військову атаку в новітній історії Європи та три роки тотальної війни. Український народ та його президент Володимир Зеленський відмовилися піддатися тиску Путіна. Ніхто не може змусити Україну здатися. Ми відстоїмо своє право на існування", - наголосив він.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Які найгучніші передвиборчі обіцянки Трампа / Інфографіка: Главред

Заяви Трампа щодо України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Трамп заявив, що в Україні необхідно проводити президентські вибори, цинічно натякнувши, що це стане умовою для участі в переговорах. Про це він повідомив під час пресконференції в Мар-а-Лаго. Крім того, він стверджував, що рівень підтримки Володимира Зеленського серед українців нібито впав до 4%.

Зі свого боку Зеленський відповів, що така інформація походить від Росії. Він наголосив, що не коментує соцопитування, проте нагадав, що за останніми даними КМІС, рівень довіри до нього серед українців становить 57%.

Тим часом адміністрація президента США Дональда Трампа призупинила прийом імміграційних заяв від громадян України та країн Латинської Америки. Як повідомляє CBS News, це рішення вплине на мігрантів, які перебували у процесі подання заяв на отримання пільг для перебування в США.

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